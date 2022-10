Waaler Senioren- und Pflegeheim soll Vorreiter werden

Ab Mitte 2023 beginnt die Sanierung des Waaler Senioren- und Pflegeheims. Kosten: 23 Millionen Euro. Freistaat gewährt Zuschuss in Höhe von fünf Millionen Euro.

30.10.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Mitte 2023 sollen die Sanierungsarbeiten am kreiseigenen Senioren- und Pflegeheim in Waal beginnen. Dafür wird der Landkreis Ostallgäu knapp 23 Millionen Euro aufwenden. Bis zu fünf Millionen Euro davon schießt der Freistaat zu, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Den Zuwendungsbescheid für die Förderung im Rahmen des sogenannten PflegesoNah-Programms (Förderrichtlinie Pflege im sozialen Nahraum) hat Landrätin Maria Rita Zinnecker nun von Gesundheitsminister Klaus Holetschek entgegengenommen.

Dienstleistungsangebote für alle

„Zusätzlich zur Aufstockung der Kapazitäten und der Verbesserung der Wohnsituation werden wir öffentlich zugängliche Dienstleistungsangebote schaffen“, freute sich Zinnecker. „Dadurch werden die Waaler und ihr Senioren- und Pflegeheim noch enger zusammenwachsen und eine Gemeinschaft bilden.“

Auch ein Anbau ist in Waal geplant

Zusätzlich zur Erneuerung des Bestandstraktes und des sogenannten „Schlößles“ ist in Waal ein Anbau geplant. Dadurch kann die Anzahl der Betten von 70 auf 84 erhöht werden. Neu hinzukommen auch eine Demenzstation, acht feste Kurzzeitpflegeplätze, sechs integrierte Tagespflegeplätze sowie Personalwohnungen.

Kaffee und Friseur im Waaler Heim

Als ganz neuer Bereich soll ein „sozialer Nahraum“ entstehen, der auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Dort können sich Menschen versorgen und ihre sozialen Kontakte pflegen. Das Angebot soll zum Beispiel eine Caféteria sowie einen Veranstaltungs- und Begegnungsraum enthalten. „Mit dem erweiterten Leistungsspektrum wird das Senioren- und Pflegeheim in Waal ein Vorreiter für weitere Baumaßnahmen an anderen Orten sein“, teilt das Landratsamt mit.