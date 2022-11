Wer hat einen Nadelbaum abzugeben? Stadt Buchloe sucht einen Christbaum

Um den Bahnhofsplatz weihnachtlich schmücken zu können, hofft die Stadt auf einen „Christbaum-Spender“. Dieses Jahr gibt es Abstriche bei der Dekoration.

09.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Zur Adventszeit soll es in der Buchloer Innenstadt wieder weihnachtlich werden. Allerdings hat sich die Stadt wegen der empfohlenen Energiesparmaßnahmen dazu entschieden, dieses Jahr nur einen Christbaum aufzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieser soll festlich geschmückt am Bahnhofsplatz stehen und das Stadtbild verschönern. Um einen passenden Baum zu finden, hofft die Stadt auf „Christbaum-Spender“.

Für die Weihnachtsdekoration sucht die Stadt Buchloe einen Baum

Wer auf seinem Garten- oder Waldgrundstück in der näheren Umgebung von Buchloe über einen zehn bis 15 Meter hochgewachsenen, frei stehenden Nadelbaum verfügt, kann sich bei Thomas Einsle, Gärtner beim Bauhof Buchloe, unter der Handynummer 0151/57204965 melden. Im Auftrag der Stadtverwaltung wird der Baum nach einer Besichtigung kostenfrei gefällt und abtransportiert.

