Das Friedens- und Spendenfest in Jengen zugunsten der Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine findet großen Anklang. Privatpersonen und Vereine unterstützen die Initiative.

13.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

„Absolut überwältigt“ war Anja Dreimann von der guten Resonanz, die das von ihr organisierte Friedens- und Spendenfest am Sonntag in Jengen hervorgerufen hatte. Zu Hunderten kamen die Dorfbewohner, Groß und Klein, Jung und Alt zum Sportplatz, um mit Spendengeldern die Leidtragenden des Kriegs in der Ukraine zu unterstützen.