Der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Seeg, Markus Berktold (CSU), ist nun rechtskräftig verurteilt. Das teilte der Bundesgerichtshof am Donnerstag mit. Das Gericht in Karlsruhe hat die Revision des 50-Jährigen verworfen - sie hatte also keinen Erfolg. Der Strafsenat konnte keine relevanten Rechtsfehler erkennen.

