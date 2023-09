Nach diesen Allgäuer Campingplätzen wird besonders oft gesucht

Camping klingt nach Freiheit. Ein Urlaub auf dem Campingplatz wird immer beliebter. Zwei Allgäuer Plätze zählen zu den meistgesuchten Europas.

25.09.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Der Altweibersommer ist in Bayern auf dem Vormarsch. Und in einigen Bundesländern beginnen in der kommenden Woche bereits die Herbstferien. Das ist vielleicht noch einmal eine gute Gelegenheit, einen der vielen Campingplätze in Nah und Fern zu besuchen. Im Allgäu zum Beispiel sind zwei Campingplätze gelistet, die zu den 50 meistgesuchten Campingplätzen Europas gehören. Das hat camping.info jetzt ermittelt.

Platz 1 für Campingplatz am Gardasee

Das Berliner Reiseportal hat die Suchanfragen der mehr als 9 Millionen Portalbesucher ausgewertet und aus mehr als 110 Millionen Seitenaufrufen die am häufigsten besuchten Campingplätze des Sommers identifiziert. Deutschland gilt mit 38 gelisteten Plätzen den Nutzerzahlen zu Folge als attraktivstes Campingland, gefolgt von Österreich, Kroatien und Italien.

Ein sehr beliebter und oft gesuchter Campingplatz ist der "Campeggio Europa Silvella" in San Felice del Benaco am Westufer des Gardasees. Bild: camping.info

Der angesagteste Campingplatz Europas im Camping-Sommer 2023 liegt am Gardasee in Norditalien. Ganz nach oben ins Ranking hat es der "Campeggio Europa Silvella" in San Felice del Benaco am Westufer des Gardasees geschafft. Ein Urlaub am Gardasee hat gerade im Oktober seine besonderen Reize. In Norditalien kommt schnell Urlaubsfeeling pur auf. Rund um den größten See Italiens finden sich allerhand Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, aber auch ruhigere Ecken. Die Gegend bietet Gelegenheit zum Camping- wie zum Familienurlaub.

Meistgesuchte Campingplätze in Deutschland

Auf den Plätzen zwei und drei rangieren Campingplätze aus dem Salzkammergut in Oberösterreich: Das "Camp MondSeeLand" am Mondsee und der "Campingplatz Berau" am Wolfgangsee. Im Salzkammergut gibt es insgesamt 76 Seen zu Entdecken. Die Region ist reich an Tradition, Geschichte, Kultur und Brauchtum. Mitte August hat mit dem "Bauernherbst" die fünfte Jahreszeit im Salzburger Land begonnen.

Im innerdeutschen Vergleich werden Campinganlagen in Bayern (7 Plätze) und Baden-Württemberg (7 Plätze) auf camping.info mit Abstand am meisten gesucht, gefolgt von Schleswig-Holstein (6 Plätze) und Mecklenburg-Vorpommern (6 Plätze).

Campingplatz Hopfensee auch in der Nebensaison gefragt

Der laut diesem Sommer-Ranking meistgesuchte Campingplatz in Deutschland ist der "Campingpark Kühlungsborn" in Mecklenburg-Vorpommern auf Gesamtplatz 7. Auch das Allgäu schafft es mit ihren Campingplätzen in dieses Ranking - zweimal sogar in die Top 50.

Platz 36 belegt der Campingplatz Hopfensee. „Was stark zunimmt, ist die Nachfrage in der Nebensaison“, hatte Betreiberin Dana Samer schon im Mai des vergangenen Jahres unserer Redaktion berichtet. Samer betreibt den Campingplatz Hopfensee in der vierten Generation.

Campingplatz Brunnen hat 365 Tage im Jahr geöffnet

Platz 49 schafft der Fünf-Sterne-Campingplatz Brunnen direkt am Forggensee mit Blick auf das Märchenschloss Neuschwanstein. Der Campingplatz im Schwangauer Ortsteil Brunnen ist das ganze Jahr für Campingfreunde aus aller Welt geöffnet.