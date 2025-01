Das ist der Allgäuer Sternekoch Christian Henze

Im Allgäu ist der Name ein Begriff, auch darüber hinaus kennen viele Menschen Christian Henze. Der 55 Jahre alte Sternekoch hat seit vielen Jahren Erfolg mit seinen Kochbüchern und seiner Kochschule in Kempten. Er setzt sich für regionale Küche ohne Verzicht ein und vertritt die Meinung, dass jeder gesund kochen kann. In den sozialen Medien hat Henze eine große Fangemeinde. In diesem Jahr wird er als einer von drei Köchen bei der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mitwirken. Zeit, sich den Allgäuer Star- und Fernsehkoch einmal genauer anzusehen.

Die Karriere von Christian Henze begann im Allgäu

Der Fernsehkoch Christian Henze wurde am 27. Juni 1968 in Füssen im Ostallgäu geboren. 1985 begann er im Hotel Lisl im Nachbarort Hohenschwangau eine Lehre zum Koch. Seine erste Stelle führte Henze von 1988 bis 1989 ein Jahr lang in das Hotel Schlosswirtschaft in Illereichen. 1990 war er als zweiter Küchenchef im Restaurant Agnes Amberg in Zürich in der Schweiz tätig.

Wer war Koch bei Gunter Sachs?

Anschließend arbeitete Christian Henze für den Koch Eckhart Witzigmann, bevor er zwei Jahre lang Privatkoch bei Gunter Sachs war. 1995 eröffnete Henze sein erstes Restaurant. Das Landhaus Henze in Probstried im Oberallgäu bekam vier Jahre später einen Michelin-Stern verliehen. Nach 14 Jahren schloss das Landhaus Henze.

Was kostet ein Kochkurs bei Christian Henze?

2004 eröffnete der Koch die Christian-Henze-Kochschule in Kempten im Allgäu. Die Kochkurse stehen unter verschiedenen Mottos. Sie kosten zwischen 129 und 299 Euro pro Person (Stand: 2. Januar 2025).

Wie viele Sterne hat Christian Henze?

Nachdem Christian Henze 1995 sein eigenes Restaurant in Probstried im Oberallgäu eröffnet hatte, dauerte es vier Jahre, ehe sein Team und er den ersten Stern verliehen bekamen: 1999 wurde das Landhaus Henze mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Das Gasthaus bei Dietmannsried führt er heute nicht mehr.

Was macht Christian Henze heute?

In diesem Jahr übernimmt Henze gemeinsam mit den Köchen Ali Güngörmüs und Robin Pietsch die Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel eins. Dort treten in jeder Woche Restaurants einer Stadt gegeneinander an. Christian Henze übernimmt jeweils eine Woche im Wechsel mit den beiden anderen Köchen.

Die Christian-Henze-Kochschule in Kempten im Allgäu betreibt Henze weiterhin. Außerdem vertreibt er seine Kochbücher und weitere Artikel über einen eigenen Online-Shop. Auch in diesem Jahr ist der Starkoch beim Allgäuer Presseball 2025 dabei. Er kreiert die Vorspeise.

Fernab der Küche: Das ist Christian Henze privat

Seit fast 30 Jahren sind Christian und Pia Henze verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Alina und Noah, die Familie lebt in Kempten im Allgäu.

YouTube, Facebook, Instagram: Der Sternekoch in den sozialen Medien

Einblick in sein Privatleben gibt Henze auf Social Media. Er pflegt seinen Instagram-Kanal sehr. Dort postete Christian Henze zuletzt bis zu fünf Beiträge in der Woche. Seine fast 95.000 Follower bekommen Einblick in sein Privatleben und sehen Henze regelmäßig in seiner Freizeit. Zahlreiche Bilder und Videos zeigen den Koch, wie er am Herd steht und die Zubereitung eines Gerichts beschreibt.

Auf Facebook ist Christian Henze ebenfalls aktiv. Innerhalb von zwei Wochen lädt er etwa zehn neue Beiträge für die gut 46.000 Follower hoch. Auch dort bekommt das Kochen viel Aufmerksamkeit und es gibt zahlreiche Kochvideos zu seinen Blitzrezepten. Für die genauen Rezepte mit Mengen- und Temperaturangaben brauchen die Follower aber eine zweite Quelle. Auf seiner Homepage hat der Sternekoch insgesamt acht Rezepte hochgeladen.

Über 4600 Follower hat Henze auf YouTube, wobei seine erfolgreichsten Kochvideos auch häufiger aufgerufen werden. TikTok nutzt Henze außerdem. Mehr als 20.000 Menschen folgen dem Allgäuer Koch auf TikTok.

Fährt Christian Henze einen Ferrari?

Zumindest zeigt der Sternekoch sich in den sozialen Medien damit. Im Juni 2023 präsentierte er auf seinem Instagram-Profil eine Aufnahme von sich neben einem rosafarbenen Ferrari. Auf Facebook und YouTube ist Henze öfter mit BMW unterwegs.

Dort zeigte er sich vor fünf Jahren während Probefahrten mit einem 1er- und einem 8er BMW. Auch in der Familie spielt die bayerische Automarke eine Rolle: Seine Frau Pia und er schenkten der gemeinsamen Tochter Alina zum 18. Geburtstag einen neuen BMW.

Was sind Christian Henzes Blitzrezepte mit fünf Zutaten?

„Feierabend Blitzrezepte“ war das erste Kochbuch, in dem Henze Rezepte mit „wenig Aufwand, viel Genuss“ nach einem langen Arbeitstag versprach. Daraus ist eine mehrteilige Kochbuch-Reihe entstanden. In den Büchern gibt es Rezepte, die innerhalb von 30 Minuten oder mit nur fünf Zutaten gelingen sollen.

Welche Bücher hat Christian Henze noch geschrieben?

Neben seiner „Feierabend Blitzrezepte“-Buchreihe hat Christian Henze über 30 weitere Bücher geschrieben. Besonders erfolgreich ist „Einfach in die Pfanne!“, ein Kochbuch ausschließlich mit Pfannengerichten. Ebenfalls häufig gekauft wird „Schlank geht auch anders“ mit Rezepten zum Abnehmen.

Ist Christian Henze noch beim MDR?

Christian Henze bereitet immer wieder Gerichte bei „MDR um 4“ zu, wie es auf der Homepage des Senders heißt. Die Rezepte und Henzes Küchentipps listet der MDR dort auf.

Steckbrief: Das ist der Starkoch Christian Henze

Geburtstdatum: 27. Juni 1968

Geburtstort: Füssen

Wohnort: Kempten im Allgäu

Beruf: Koch, Fernsehkoch, Kochbuch-Autor

Sterne: ein Michelin-Stern

Familie: verheiratet mit Pia Henze, zwei gemeinsame Kinder (Alina und Noah)

