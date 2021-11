„Claudia liebt Kunst und Kultur“

Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth stammt aus der Region. Allgäuer Kulturakteure loben ihre Offenheit, Fachkenntnis, Klugheit. Es gibt auch Vorbehalte.

30.11.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Claudia Roth gehört zu den schillerndsten Polit-Prominenten der Republik. Die Ernennung der Grünen-Politikerin und bisherigen Bundestags-Vizepräsidentin zur neuen Staatsministerin für Kultur und Medien sorgt in der bundesweiten Kulturszene für Aufsehen. Auch im Allgäu erfährt die Personalie der neuen Ampelkoalition viel Aufmerksamkeit. Nicht nur weil Roth im Unterallgäuer Babenhausen aufwuchs und 1974 am Landestheater Schwaben als Dramaturgie- und Regieassistentin hospitierte. Roth pflegt vielfältige Beziehungen in die Region, besucht regelmäßig die Seeoper der Bregenzer Festspiele und ist „politische Schirmfrau“ des Oberstdorfer Fotogipfels.