Post-Covid: Hier gibt es im Allgäu Hilfe

Im Allgäu gibt es mehrere Optionen für Post-Covid-Patienten. Es wird geforscht, behandelt und diskutiert. Was die Stellen eint: Die Suche nach Heilung.

24.03.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Wer an Post-Covid leidet, der hat im Allgäu inzwischen mehrere Anlaufstellen. Was aber wirklich hilft, darüber tappen auch Forscherinnen und Ärzte noch weitgehend im Dunkeln. Immerhin sei offensichtlich, dass Menschen mit Post-Covid meist ähnliche Symptome haben, sagt Dr. Andreas Wagner, Pneumologie-Chefarzt an der Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten. Zudem habe vor allem die Delta-Variante langfristige Beschwerden verursacht.

