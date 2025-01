Allgäuer Logistik-Riese Dachser ernennt neuen Vorstand

Der Kemptener Logistik-Konzern Dachser hat sich Verstärkung in die Führungsriege geholt. Wie das Allgäuer Unternehmen am Donnerstag mitteilte, ist Thomas Hiemer seit 1. Januar 2025 als Finanzvorstand tätig. Hiemer folgt damit auf Dachser-CEO Burkhard Eling, der die beiden Posten in den vergangenen 18 Monaten in Personalunion ausübte.

Wie schon Eling zuvor ist auch Hiemer ein Eigengewächs der Firma. Der 41-jährige ist seit zwölf Jahren im Finanzressort bei Dachser tätig und hat sich in dieser Zeit als profilierter Manager mit Expertise in relevanten Bereichen. So leitete er zunächst erfolgreich das Konzerncontrolling, bevor er im Dezember 2021 die Position des Head of Corporate Finance übernahm. Im Juli 2023 wurde Hiemer zum Deputy Director der Executive Unit Finance, Controlling, Tax & Treasury ernannt und fungierte damit als stellvertretender Leiter des Finanzressorts.

Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich über neuen CFO aus den eigenen Reihen

„Dass wir diese Position aus den eigenen Reihen besetzen können, ist ein großer Gewinn für uns“, erläutert Bernhard Simon, seit der Übergabe des CEO-Postens an Eling nun Aufsichtsratsvorsitzender bei Dachser. „Als CFO nimmt Thomas Hiemer eine Vertrauensposition im Austausch mit den Gesellschaftern und eine wichtige Rolle im Vorstand ein. Seine enge Vernetzung im Unternehmen ist dafür ein ausgeprägter Vorteil.“

„Werthaltiges Wachstum auf Grundlage einer langfristigen Ausrichtung – das leitet das Denken und Handeln des Familienunternehmens Dachser. Einem starken und gut orchestrierten Finanzressort kommt dabei eine wichtige Rolle zu,“ sagt CEO Burkhard Eling. „Thomas Hiemer hat sich bereits tief in die CFO-Aufgabe bei Dachser eingearbeitet. Er übernimmt nahtlos und stellt so die Kontinuität in der Führung sicher.“

Vor seiner Zeit bei Dachser arbeitete der studierte Diplom-Ökonom Hiemer unter anderem im Finanzbereich beim DAX-Unternehmen Heidelberg Materials und konnte dort bereits wichtige internationale Erfahrungen in den USA und China sammeln.

Neuer CFO an der Spitze: Das ist die Firma Dachser aus Kempten

Die Firma Dachser zählt zu den größten Logistik-Unternehmen Deutschlands und Europas und hat ihren Hauptsitz in Kempten. Die Geschäftsbereiche reichen von Transportlogistik über Lagerlogistik bis hin zu Luft- und Seefracht. Dachser beschäftigt weltweit aktuell rund 34.000 Mitarbeiter und hat 2023 nach mehreren Rekordjahren einen Umsatzrückgang von einer Milliarde Euro auf 7,1 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 77,4 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 40,0 Millionen Tonnen. Dachser betreibt weltweit 377 Standorte und ist mit Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten.

In den vergangenen Jahren machte Dachser vor allem mit mehreren Firmenübernahmen auf sich aufmerksam. So übernahm der Allgäuer Logistik-Riese im April 2024 den Konkurrenten Brummer aus Österreich sowie kurz zuvor einen der größten Logistiker Skandinaviens und im Jahr 2023 die niederländische Mueller-Gruppe. Über die Kaufpreise wurde stets Stillschweigen bewahrt. Die Umsätze vor Übernahme allein dieser drei Firmen summierten sich auf über eine halbe Milliarde Euro.