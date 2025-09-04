Dieser Viehscheid im Allgäu ist der höchstgelegene in Deutschland

Wenn die Tiere vom Berg zurück ins Tal kommen, aber das Tal höher liegt als viele Orte in Deutschland: Das passiert beim höchstgelegenen Viehscheid im Allgäu und ganz Deutschland. Nach der Ankunft der Rinder befinden sie sich noch immer auf etwa 1000 Metern Höhe.

Hier stellen wir Ihnen diesen besonderen Viehscheid vor.

Das ist der höchstgelegene Viehscheid in ganz Deutschland

Der höchstgelegene Viehscheid findet – wenig überraschend – in der höchstgelegenen Gemeinde Deutschlands statt. Der Ortskern von Balderschwang im Oberallgäu liegt auf stolzen 1044 Metern Höhe. Das idyllische Örtchen mit etwa 350 Einwohnern ist für zahlreiche Rekorde bekannt. Kein Wunder, dass es auch den höchstgelegenen Alpabtrieb sein Eigen nennen darf.

Icon Galerie 43 Bilder Der Viehscheid in Balderschwang besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Hier gibt es Bilder vom Viehscheid 2024.

Hunderte Besucher erwarten 2025 die Rückkehr von etwa 400 Tieren von fünf Alpen. Allen Partyfreunden sei aber gesagt: Ein Festzelt gibt es beim höchstgelegenen Viehscheid im Allgäu nicht.

Alle Informationen zum höchstgelegenen Viehscheid in Deutschland

Traditionell findet der Viehscheid in Balderschwang meist am zweiten oder dritten Freitag im September statt. Dieses Jahr fällt der Termin für den Almabtrieb auf Freitag, den 12. September 2025. Er beginnt um etwa 9 Uhr, der Scheidplatz ist am Feuerwehrhaus.

Eine weitere Besonderheit des Viehscheids in Balderschwang: Die Schellenverlosung, die um etwa 15.30 Uhr beginnt. Gäste und Älpler haben dabei die Chance, eine der Schellen zu gewinnen, die die Tiere während des Alpabtriebs um den Hals getragen haben.

Steckbrief: Das ist der höchstgelegene Viehscheid in Deutschland

Name: Viehscheid Balderschwang (Landkreis Oberallgäu)

Ort: 87538 Balderschwang, Parkplatz am Feuerwehrhaus, Dorfplatz 6

Termin: Freitag, 12. September 2025 ab 9 Uhr

Besonderheit: Schellenverlosung

Alle weiteren Informationen, welche Alpen teilnehmen und den genauen Ablaufplan zum Viehscheid in Balderschwang lesen Sie hier.

Viehscheid-Saison 2025 im Allgäu – alle Infos

Die Viehscheid-Saison startet 2025 am 9. September mit dem Alpabtrieb in Kranzegg bei Rettenberg im Oberallgäu und endet am 11. Oktober mit dem Viehscheid in Heimhofen bei Grünenbach im Westallgäu. Alle Termine finden Sie hier.

Welche Alpabtriebe die größten in der Region sind, lesen Sie hier. Wer es eher beschaulich mag: Hier finden Sie die kleinsten Viehscheide im Allgäu.

