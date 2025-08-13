Das waren die zehn heißesten Tage im Allgäu seit Beginn der Wetteraufzeichnung

Beim Wandern rinnt der Schweiß, Liegewiesen an Badeseen sind gut belegt, in den Wohnungen laufen die Ventilatoren. Es ist heiß im Allgäu. Die Temperaturen kratzen ständig an der 30-Grad-Marke und überschreiten sie nicht selten. Wetterdienste sprechen Hitzewarnungen aus.

War das in der Vergangenheit auch schon so? Oder ist es heute viel heißer als noch vor 20 oder 50 Jahren? Unsere Redaktion hat einen Blick auf alte Wetteraufzeichnungen geworfen und die zehn heißesten Tage seit Beginn der Aufzeichnungen in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, Oberstdorf und Sigmarszell ausfindig gemacht.

Für diese Orte gibt es Aufzeichnungen, die mindestens bis in die 90er, teilweise sogar bis in die 50er Jahre, zurückreichen. So kann man beispielsweise in Kempten bis ins Jahr 1952 zurückblicken, während die Aufzeichnungen in Sigmarszell 1990 beginnen. Alle Angaben entstammen dem Wetterdienst WetterKontor.

Das waren die zehn heißesten Tage seit Wetteraufzeichnung in Kempten

Der heißeste Tag, seitdem das Wetter in Kempten aufgezeichnet wird, war der 11. Juli 1984. 35,4 Grad Celsius hatte es an diesem Tag. Das sind um die drei Grad Celsius mehr als am bisher heißesten Tag diesen Jahres: Am 25. Juni 2025 hatte es 32,2 Grad Celsius.

In den 50er Jahren lagen die Temperaturen in Kempten im Gegensatz dazu noch meist unter 30 Grad. Nur selten wurde die Marke geknackt.

Die heißesten Temperaturen in Kempten im Überblick:

11. Juli 1984 35,4°C 27. Juli 1983 35°C 27. Juli 2013 34,9°C 5. Juli 2015 34,8°C 26. Juni 2019 34,6°C 13. August 2003 34°C 2. August 2013 34°C 7. August 2015 34°C 22. Juli 1995 33,8°C 18. Juni 2002 33,7°C

Knapp 31 Grad Celsius herrschten in Memmingen bereits vor 35 Jahren

Der heißeste Tag in dem Jahr, als in Memmingen mit den Wetteraufzeichnungen begonnen wurde, war der 5. August 1990. Seitdem ist es stetig heißer geworden. Doch heiße Tage gab es auch in den 90er Jahren. Der Hitzerekord in Memmingen wurde im Jahr 2013 verzeichnet.

Die heißesten Temperaturen in Memmingen im Überblick:

27. Juli 2013 35,3°C 5. Juli 2015 35,3°C 13. August 2003 34,8°C 22. Juli 1995 34,6°C 2. August 2013 34,2°C 20. Juli 2022 34,2°C 4. Juli 1994 33,9°C 20. Juli 1998 33,9°C 19. Juni 2022 33,9°C 26. Juni 2019 33,8°C

Auch in Kaufbeuren war 2013 ein heißes Jahr

Während die Höchsttemperaturen im Juni 1990 in Kaufbeuren noch bei 27,4 Grad Celsius lagen, liegen sie für den Juni dieses Jahres bei rund 30 Grad Celsius - ein Unterschied also von fast drei Grad Celsius. In den Jahren dazwischen war so ziemlich alles möglich bis 34,9 Grad Celsius in 2015.

Seit den 2000ern ist es in Kaufbeuren wohl jedoch heißer als noch in den 90ern. Letztere treten bei den zehn Höchsttemperaturen in der Stadt gar nicht auf. Das Jahr 2013 findet sich dagegen in der Tabelle gleich drei Mal.

Die heißesten Temperaturen in Kaufbeuren im Überblick:

5. Juli 2015 34,9°C 27. Juli 2013 34,8°C 13. August 2003 34,4°C 7. August 2015 33,8°C 16. Juli 2003 33,6°C 2. August 2013 33,1°C 18. Juni 2002 33°C 30. Juni 2003 33°C 18. Juni 2013 32,7°C 20. Juli 2006 32,4°C

So heiß war es in Oberstdorf innerhalb der vergangenen 70 Jahre

Beginn der Wetteraufzeichnungen war in Oberstdorf im Jahr 1950. Die Höchsttemperatur in diesem Jahr lag bei 31,8 Grad Celsius im Juni. Das deckt sich in etwa mit den Zahlen von 2025: 31,4 Grad Celsius. Die 50er Jahre sind sogar unter den zehn heißesten Tagen vertreten.

1975 wurde in Oberstdorf ein Tag im September - also schon außerhalb der klassischen Sommerzeiten - als heißester Tag verzeichnet.

Die heißesten Temperaturen in Oberstdorf im Überblick:

7. Juli 2015 35,6°C 28. Juli 2013 35,3°C Juli 1983 34,9°C Juli 1984 34,6°C 11. Juli 2023 34°C 18. Juni 2013 33,9°C Juli 1957 33,6°C 24. August 2023 33,6°C September 1975 33,3°C 26. Juni 2019 33,3°C

Heiß - heißer - Sigmarszell

Die bisher heißesten Temperaturen unserer Beobachtungen zeigen sich beim Blick auf die Wetteraufzeichnungen in Sigmarszell am Bodensee. Dort stiegen die Temperaturen 2013 auf über 36 Grad Celsius.

1990 wurde mit den Aufzeichnungen begonnen. Die höchsten Temperaturen in diesem Jahr beliefen sich auf 31,2 Grad Celsius im Juli. Heute sind für den Juni 2025 bereits 33 Grad Celsius verzeichnet.

28. Juli 2013 36,5°C 13. August 2003 36°C 14. Juli 2010 35°C 25. Juli 2019 35°C 16. Juli 2003 34,9°C 15. Juli 2023 34,8°C 18. Juni 2013 34,7°C 5. Juli 2015 34,7°C 7. Juli 2015 34,4°C 30. Juni 2019 34,1°C

Die Entwicklungen im Allgäu: Ist es heute heißer als früher?

Die Daten zeigen: Auch früher gab es heiße Tage. Aber sie waren seltener. Temperaturen über 30 Grad Celsius waren nicht die Regel, wie sie es heute im Hochsommer sind. Wenn es in den 50er oder 70er Jahren einmal derartig heiß war, waren die Menschen überrascht. Das war eher die Ausnahme. Das zeigt sich auch an unseren Tabellen: Die meisten Temperaturrekorde wurden nach 2000, wenn nicht sogar nach 2010 verzeichnet.

Die heutigen Sommer sind demnach insgesamt wärmer geworden - und werden es noch. Die einzelnen Daten an hohen Temperaturen in der Vergangenheit heißen also nicht, dass es keine Veränderungen gab. Der Klimawandel hat die Sommer heißer, die Hitzewellen länger und die warmen Tage häufiger werden lassen.

