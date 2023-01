Das Winter-Comeback im Allgäu ist bald schon wieder Geschichte

Jana Hönig freute sich mit ihrem Sohn Jasper am Dienstag über den Schneefall der vergangenen Nacht. Seine ersten Skiversuche unternahm Jasper am Kinderlift der Söllereckbahn. Die beiden machen mit seinen Großeltern eine Woche Skiurlaub und sind in einem Hotel bei Fischen untergebracht. Da es dort noch nicht genug Schnee hat, ist die Familie auf die höheren Skigebiete ausgewichen.