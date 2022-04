Diakonie Kempten-Memmingen: Fusion auf der Zielgeraden

Die Diakonischen Werke Kempten und Memmingen wollen sich zusammenschließen und das Angebot ausbauen. Was das für die 700 Beschäftigten bedeutet.

„Aus 2 mach 1“ lautet der Slogan für die Fusion der Diakonien in Kempten und Memmingen. Sie ist nach fast drei Jahren Vorarbeit auf der Zielgeraden.

Am 20. Juni sollen die Mitglieder den Zusammenschluss von Diakonischem Werk/Johannisverein Kempten-Allgäu und Diakonischem Werk Memmingen besiegeln. Die Fusion soll rückwirkend ab 1. Januar gelten.

Fusion der Diakonien Memmingen und Kempten vor Abschluss: Beschäftigte sollen bleiben

„Wir haben keine wirtschaftliche Not“, betont Vorstand Roland Hüber (Kempten). Es gehe darum, die Einrichtungen in eine stabile Zukunft zu führen. Auch müsse keiner der etwa 700 Beschäftigen um seinen Arbeitsplatz fürchten. „Wir brauchen sie alle“, sagt Vorstand Stefan Gutermann (Memmingen). Gemeinsam wolle man übers Tagesgeschäft hinaus schauen und das Angebot weiterentwickeln. Dabei werde weiter im engen Schulterschluss mit der Kirche gehandelt.

Man wolle keine Standorte streichen, könne aber Einheiten, die zusammengehören, auch zusammenfassen, erläutert Gutermann. So müsse es nicht an beiden Standorten eine Finanzbuchhaltung und eine Pflegeabrechnung geben; das eine lasse sich da, das andere dort bündeln. Viel Wert wurde laut Hüber auf die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt, die in sieben Projektgruppen „sehr motiviert und konstruktiv“ über die vielfältigen Themen beraten hätten.

Gemeinsamin die Zukunft: Sieben Projektgruppen arbeiten an Zusammenschluss

Bei einer Fusion geht es nicht nur um rechtliche Fragen, Satzungen und Verträge, sondern auch um Arbeitsabläufe, Computertechnik und fachlich-inhaltliche Punkte. Gutermann spricht vom „gegenseitigen Wissensvorsprung“, den beide Diakonischen Werke im einen oder anderen Bereich hätten. Für Memmingen beispielsweise sei das Engagement der Kemptener in Gebieten wie Beratung und Kitas interessant. Man wolle Angebote ausbauen.

Konkret hat das Diakonische Werk in Memmingen etwa 170 Beschäftigte und 27 Mitglieder (Kirchengemeinden, Stiftungen und Diakonievereine). Das Diakonische Werk mit Johannisverein in Kempten zählt um die 530 Mitarbeiter und 340 Mitglieder (wie in Memmingen verschiedene Organisationen und zudem auch natürliche Personen). Kempten wird Sitz des künftigen Vereins „Diakonie Allgäu“.

Nachdem jetzt die Verwaltungsräte beider Werke der Verschmelzung zugestimmt haben, ist als nächster Schritt das Votum der Mitglieder gefragt. Am 20. Juni sollen in getrennten Sitzungen unter einem Dach erst beide Mitgliederversammlungen separat über die Fusion entscheiden. Stimmen sie zu, folgt direkt anschließend die erste gemeinsame Mitgliederversammlung für nötige Satzungsänderungen und die Wahl des Verwaltungsrats.

Gemeinsam an der Spitze: Neues Diakonisches Werk wird von Doppelspitze geführt

Die Diakonie Allgäu wollen Roland Hüber (57) und Stefan Gutermann (62) gemeinsam führen. Der bisher zweite hauptamtliche Vorstand in Kempten, Roland Heinle, schied Ende März auf eigenen Wunsch aus dem Führungsteam aus. Die Verantwortung in Kempten trägt Roland Hüber bis zur Fusion mit der langjährigen ehrenamtlichen Vorständin Dr. Gertrud Späth.

