Die einzig begehbare Spalthöhle im Allgäu liegt hier

Hohe Berge, Gipfelkreuze in luftigen Höhen - daran denken sicher viele Menschen, wenn das Wort "Allgäu" fällt. Aber auch darunter gibt es Spannendes zu entdecken. In den Bergen findet man zahlreiche Löcher und Höhlen - die bekannteste ist die Sturmannshöhle nahe Obermaiselstein. Sie ist die einzig begehbare Spalthöhle im Allgäu. Wir stellen das Ausflugsziel vor.

Wo liegt die Sturmannshöhle im Allgäu?

Die Sturmannshöhle liegt im Naturpark Nagelfluhkette, der zu den größten in Deutschland gehört, und hat eine Gesamtlänge von 460 Metern. Laut der Verwaltungsgemeinschaft Hörnerdörfer existiert die Höhle seit über 120 Millionen Jahren, offiziell begehbar ist sie seit über 100 Jahren: Im Jahr 1905 wurden Eisentreppen und eine Beleuchtung angebracht. Heutzutage kommt man über 180 Stufen 300 Meter in die Tiefe. Dort hat es konstant etwa acht Grad Celsius.

Einstieg in die Höhle ist in Obermaiselstein beim "Hirschsprung", eine Schlucht, die durch Erosion entstand. Einer Sage zufolge soll ein Hirsch auf der Flucht vor einem Luchs genau über diese Schlucht gesprungen sein. "Das Motiv eines über eine Schlucht springenden Hirschs ist daher auch das Wappen der Gemeinde Obermaiselstein", heißt es auf der Website des Dorfs.

In der Höhle geht es vom "Törle" durch das "Drachentor" zum "Theater", weiter zum "Adlerschacht", dem "Höllenrachen" und zum "Höhlenkessel".

Durch die Höhle fließt ein Bach, außerdem leben darin diverse Fledermausarten, beispielsweise die Wasserfledermaus, die Mopsfledermaus und das Graue Langohr.

Um die Höhle ranken sich auch allerlei sagen, die bei Führungen auch aufgegriffen werden. Außerdem liegt nahe der Höhle auch der sogenannte Sagenweg, auf dem auf Schautafeln Allgäuer Sagen wie die Geschichte der "Venedigermännle" oder der "wilden Fräulein" erzählt werden.

Wann ist die Sturmannshöhle geöffnet?

Besucherinnen und Besucher, die einen Ausflug in die Höhle planen, können Führungen buchen, die etwa 40 Minuten dauern. Parkplätze gibt es am "Haus des Gastes" oder am Hirschsprung. Hunde sind in der Höhle nicht erlaubt. Auch für Kinderwagen oder Tragen ist aufgrund der engen Durchgänge kein Platz. Wer eine Führung bucht, sollte etwa 45 Minuten vorab da sein.

Die Öffnungszeiten der Höhle sind wie folgt:

26.12.2024 bis 5.1.2025

Montag 11 bis 16 Uhr

Dienstag 11 bis 16 Uhr

Mittwoch 11 bis 16 Uhr

Donnerstag 11 bis 16 Uhr

Freitag 11 bis 16 Uhr

Samstag 11 bis 16 Uhr

Sonntag 11 bis 16 Uhr

06.01.2025 – 15.04.2025

Montag geschlossen

Dienstag geschlossen

Mittwoch 11 bis 16 Uhr

Donnerstag 11 bis 16 Uhr

Freitag 11 bis 16 Uhr

Samstag 11 bis 16 Uhr

So 11:00 – 16:00 Uhr

Preise für die Sturmannshöhle: Was kostet eine Führung?

Die Preise variieren je nach Jahreszeit. Für eine Winterführung etwa sehen die Preise wie folgt aus (Stand: November 2024):

Person mit Hörnerdörfer Allgäu-Walser-Pass: Gratis

Erwachsene mit Allgäu-Walser-/Daheim-Pass: 4 Euro

Kinder 6-14 Jahre mit Allgäu-Walser-/Daheim-Pass: 2 Euro

Erwachsene: 5 Euro

Kinder 6-14 Jahre: 3 Euro

Kinder bis 5 Jahre: Gratis

Nicht weit von Obermaiselstein liegt Balderschwang, Deutschlands höchstgelegene Gemeinde. Ebenfalls im Oberallgäu findet man ein weiteres rekordverdächtiges Ausflugsziel: ein komplett denkmalgeschütztes Bergbauerndorf.