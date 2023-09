Die Grob-Werke Mindelheim befinden sich weiter auf Expansionskurs

Für die Grob-Werke in Mindelheim gibt es keine Krise. Das Unternehmen setzt seinen Erfolgskurs fort und erfüllt nun sogar einen Wunsch vieler Mindelheimer.

08.09.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Wer in diesen Tagen an der sogenannten Jäckle-Kreuzung vorbeifährt, sieht auf dem danebenliegenden Grob-Gelände neben dem Hubschrauberlandeplatz eine neue Baustelle. Diese geht ausnahmsweise nicht auf das größte Unternehmen in der Region zurück. Die Schwaben Regenerativ GmbH baut eine Wärmeleitung, um Kunden südlich von Grob anzubinden. Gebaut wird bei Grob aber selbstverständlich weiter, nur an anderer Stelle.

