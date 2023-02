Hier können Sie aktuell im Allgäu noch Skifahren

In den Bergen liegt aktuell immer noch Schnee. Wo man im Allgäu am Wochenende Skifahren kann? Hier der Überblick, welche Lifte geöffnet sind.

In den Allgäuer Alpen liegt immer noch Schnee, damit die Skisaison 2022/23 weiter gehen kann. Für die kommenden Tage soll es überwiegend trocken bleiben. Wir zeigen, wo man aktuell im Allgäu Skifahren kann und beantworten unter anderem folgende Fragen:

Welche Skigebiete im Allgäu sind geöffnet?

Welche Lifte öffnen am Wochenende, den 18. und 19. Februar?

Vorab: Welche Pisten und Lifte geöffnet sind, kann sich täglich ändern. Dieser Artikel zeigt den Stand heute (Mittwoch, 22. Februar). Nähere Informationen finden Sie aber immer auch auf den interaktiven Pistenplänen, die wir an entsprechenden Stellen verlinken. Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte im Allgäu haben jetzt geöffnet

In Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass startete bereits Anfang Dezember die Wintersportsaison 2022/23 im Allgäu. In Grasgehren haben aktuell alle Lifte und Bahnen täglich von 8.30 - 16 Uhr geöffnet. Am Riedbergerhorn sind der Angerlift und der Raubachlift in Betrieb. Ob am Riedbergerhorn ein weiterer Lift öffnet, sehen Wintersport-Fans immer täglich hier.

Die Bergbahnen Balderschwang sind am Mittwoch (22. Februar) geöffnet. Zehn der 13 Bahnen sind in Betrieb und ein Großteil der insgesamt 36 Abfahrten ist befahrbar. Aktuelle Infos finden Sie hier.

Das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand zählt zu den beliebtesten im Allgäu: Aktuell ist in dem Gebiet etwa ein Drittel der Pisten geöffnet (Stand Mittwoch, 22. Februar). Falls noch Lifte hinzu kommen sollten, finden Sie den aktuellen Stand hier.

Bisher ist am Fellhorn beispielsweise die Familienabfahrt möglich, dafür fährt man mit der Bahn bis zur Mittelstation. Wer bis zur Gipfelstation fahren will, muss sich vorher im interaktiven Pistenplan anschauen, welche Abfahrten wie möglich sind. Von der Gipfelstation kann man ins Skigebiet an der Kanzelwand fahren.

Und auch die Walmendingerhornbahn, die Heubergarena und die Ifenbahn sind im täglichen Skibetrieb. 19 der 22 Bahnen und Lifte sind in Betrieb. Deutlich mehr als die Hälfte aller Pisten sind geöffnet.

Auch am Söllereck lässt sich noch Ski oder Snowboard fahren. Fünf der insgesamt sieben Bahnen haben geöffnet und sechs der 14 Pisten sind präpariert. Weitere Infos finden Sie hier.

Skigebiet Oberjoch setzt Wintersaison fort

Das Skigebiet Oberjoch kann bereits seit Längerem die Skisaison fortsetzen. In dem Skigebiet in Bad Hindelang sind derzeit alle Lifte geöffnet. Geöffnet sind in Oberjoch aktuell zehn Pisten. Den Pistenplan gibt's hier.

In den Spieserliften Unterjoch sind laut Internetauftritt für Skifahrerinnen und Skifahrer alle Lifte von 8.45 bis 16.15 Uhr geöffnet. Details finden Sie hier.

Am Nebelhorn sind nahezu alle Lifte in Betrieb

Die Hörnerbahn bei Bolsterlang ist wieder geöffnet. Aktuell (Stand 22. Februar) sind etwa die Hälfte der Strecken geöffnet. Wer sich vorab informieren will, findet auf der Website nicht nur den aktuellen Öffnungsstatus der Pisten, sondern auch eine Webcam.

Auch am Nebelhorn ist Skibetrieb möglich. Dort sind heute am Mittwoch, 22. Februar, bis auf die Nebelhorn Gipfelbahn alle Lifte in Betrieb. Ein Großteil aller Pisten ist geöffnet. Tägliche Updates zum Skibetrieb am Nebelhorn gibt es im interaktiven Pistenplan.

Im Skigebiet Ofterschwang/Gunzesried fanden in früheren Jahren sogar FIS-Weltcup-Rennen statt. Am Mittwoch (22. Februar) sind dort sieben der insgesamt 18 Pisten geöffnet, darunter auch die Weltcuppiste. Den interaktiven Pistenplan finden Sie hier.

Anfänger und Familien können weiterhin am Stinesser-Skilift in Fischen skifahren. Derzeit ist nur eine der beiden Schleppliftanlagen in Betrieb. Doch die Piste ist beschneit und geöffnet.

Auch im Tannheimer Tal sind einige Lifte geöffnet. Bei den Tannheimer Bergbahnen selbst sind acht der zehn Lifte geöffnet. Im Tannheimer Tal müssen Skifahrerinnen und Skifahrer aktuell nur auf eine Abfahrt verzichten: Die Skiroute Oberhöfer-Berg ist derzeit geschlossen. Weitere Infos finden Sie hier.

Das Skigebiet Eschach / Gletscheralp rund um die Schwaerzenlifte in Buchenberg ist vor allem bei Familien beliebt - und hat geöffnet. Im Schneebericht auf der Website kann man den Zustand der Pisten einsehen.

Alpspitz, Hündle, Imberg: Zahlreiche Lifte sind am Wochenende in Betrieb

Im Skigebiet bei der Alpspitzbahn in Nesselwang sind bis auf den Stellenbichllift, den Kronenlift und die Übungslifte alle Bahnen täglich geöffnet. Vier der neun Pisten sind befahrbar.

Die Breitenbergbahn bei Pfronten ist am Mittwoch (22. Februar) teils in Betrieb. Allerdings ist derzeit kein Skifahren möglich. Im Skizentrum Pfronten sind derzeit der Familienlift und der Scheiberlift geöffnet.

Die Hündlebahn in Oberstaufen und die Imbergbahn sind bereits seit Samstag, 21. Januar, in Betrieb. Am Hündle sind geöffnet: Hochsiedelbahn, Gratlift, Kinderlift, Gondelbahn. Am Imberg sind acht von 13 Liften geöffnet. Etwas mehr als die Hälfte der Pisten ist befahrbar. Die Wanderwege am Imberg und am Hündle sind begehbar. Mehr Informationen finden Sie hier.

Die Skilifte Thaler Höhe in Missen-Wilhams sind Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In den Ferien haben die Lifte ab 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Freitags gibt es Flutlicht-Skifahren ab 18 Uhr. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Geöffnete Skigebiete im Februar: Ein Blick in die Nachbarschaft

Wer höher hinauswill, kann ins Skigebiet der Zugspitze fahren. Hier sind einige Lifte und Pisten geöffnet, eine Übersicht gibt es hier. Interessanter Fakt: In Deutschlands höchstgelegenem Skigebiet gibt es keine Beschneiungsanlagen.

Die Lifte in Jungholz in Tirol sind täglich von 8.30 bis 16 Uhr in Betrieb. Auf der Website der Skilifte gibt es tagesaktuelle Infos zum Zustand der Pisten.

Die aktuelle Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie immer hier.