20 Läden verkaufen "Döner Kebab" in Kempten, nur einer darf ihn noch so nennen

Er ist das wohl beliebteste Fastfood der Allgäuer. Doch nicht jeder Döner darf so heißen. Zu Besuch bei einem Imbiss, der den Spieß noch selbst steckt.

19.03.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Mittlerweile ist er beinahe ein kulinarischer Botschafter Deutschlands. Auf die Frage, welches sein liebstes Gericht hierzulande sei, antwortete Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter schlicht: „Döner Kebab“. Damit dürfte er auch vielen Allgäuerinnen und Allgäuern aus der Seele gesprochen haben. Denn das Grillfleisch ist längst Teil des Alltags in der Region. Doch Döner ist nicht gleich Döner. So unterscheiden sich die Spieße oft deutlich voneinander.

Und natürlich gibt es hierzu eine Vorschrift. Damit auf der Speisekarte Döner stehen darf, muss der Spieß aus Schaf-, Kalb oder Rindfleisch bestehen. Außerdem darf der Hackfleischanteil bei maximal 60 Prozent liegen. Außer Fleisch sind nur Salz, Gewürze, Eier, Zwiebeln, Öl, Milch und Joghurt erlaubt. Sind anderes Fleisch, Zutaten wie Paniermehl oder mehr Hackfleisch enthalten, muss das auf der Speisekarte erkennbar sein. Enthält ein Spieß zum Beispiel mehr als 60 Prozent Hackfleisch und Paniermehl, ist er kein Döner Kebab – und darf auch nicht so bezeichnet werden. Auf der Speisekarte muss dann zum Beispiel „Drehspießfleisch“ stehen.

19 falsche Angaben in Kempten

Doch nicht immer wird dies korrekt angegeben. So ergab eine Überprüfung der Stadt Kempten, dass alle 20 Dönerlokale in der Stadt ihre Produkte als Döner Kebab anboten – bei 19 Betrieben war dies jedoch unzulässig. Strafen gab es nicht, die Bezeichnungen mussten jedoch angepasst werden. Am Imbiss von Tünay Kiracli (66) darf dagegen noch „Döner Kebab“ auf der Karte stehen. Dort erfüllte der Spieß nicht nur die Auflagen – er stammt auch nicht aus einer Fabrik, die Kebab am Fließband herstellt.

„Seit 30 Jahren mache ich alles selbst“, sagt Kiracli stolz. Eingepackt in Haarnetz, Schürze und Gummihandschuhe zieht er große, hauchdünne Scheiben Kalbsbrust aus einer Kiste. Sein Kalbsdöner bestehe ausschließlich aus diesem Fleisch. Die Scheiben mariniert er über Nacht in Milch, Öl und Gewürzen, am nächsten Tag kommen sie dann auf den Spieß. Es duftet verführerisch nach Zwiebeln, Knoblauch und Paprika, während Kiracli geschickt Bindegewebsstücke herausschneidet und den Spieß Stockwerk um Stockwerk hochzieht. Zwischendurch klopft er immer wieder fest mit der flachen Hand auf die oberste Etage. „Da darf keine Luft drin sein, dadurch schmeckt er besser“, erläutert er.

20 Kilo Döner in eineinhalb Stunden

Zwischendurch schneidet er den Spieß immer wieder in die richtige Form, das abgeschnittene Fleisch landet in der Mitte der nächsten Lage. Oder wird, falls die Stücke zu klein sind, anders wiederverwendet. „Das kommt in den Fleischwolf und dann als Hackfleisch aufs Lahmacun“, erzählt er.

Bis der etwa 20 Kilo schwere Spieß fertig ist, vergehen eineinhalb Stunden. Dann kommt eine Schicht Lammfett obendrauf, er wird in Frischhaltefolie eingewickelt und kommt in die Kühlung. „Natürlich würde ich Zeit sparen, wenn ich den Spieß kaufe“, sagt Kiracli. „Aber nur so weiß ich zu 100 Prozent, was drin ist.“ Gekaufte Spieße seien vielleicht billiger. „Aber was ich in einer Stunde mache, passiert in so einer Fabrik in einer Viertelstunde. Da muss alles schnell gehen, dabei können Fehler passieren.“

Bleibt die Frage, welche Kebab-Variante am besten schmeckt. Für Kiracli ist die Antwort klar: „Der beste Döner ist der Iskender.“ Dabei wird das Fleisch auf krossen Fladenbrotwürfeln und mit einer pikanten Tomatensoße serviert.

