Ein Gewitter stoppt Seeoper-Premiere von "Madame Butterfly"

Das Wetter spielt beim Start von „Madame Butterfly“ bei den Bregenzer Festspielen nicht mit. Nach einer Stunde bricht die Festival-Leitung die Vorstellung ab.

21.07.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Wetterpech beim Start der Bregenzer Festspiele: Mitten in der Premiere der Seeoper „Madame Butterfly“ zog ein Gewitter mit Blitz, Donner und Regen auf. Die Festival-Leitung brach daraufhin die ausverkaufte Aufführung ab. Noch während die 7000 Besucher die Tribüne verließen begann es stark zu regnen. Die Premieren-Aufführung wurde im Festspielhaus in einer halbszenischen Version zu Ende gespielt. Das konnten rund 1700 Besucher mitverfolgen – all jene, deren Karte auch für die Indoor-Variante gültig sind. Die übrigen 5300 Besucher erhalten das Geld für die Karten rückerstattet. Wer Puccinis Oper an einem anderen Termin anschauen möchte, hat nur noch wenig Auswahl: Viele der noch folgenden 25 Vorstellungen bis 21. August sind bereits ausverkauft.

