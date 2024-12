Cannabis-Pflanzen im Baumarkt: So weit sind die Ermittlungen

Die Polizei rückte Ende Oktober in den V-Baumärkten in Füssen und Kaufbeuren an, um mehrere Dutzend Cannabis-Pflänzchen zu beschlagnahmen. Diese standen dort zum Verkauf oder im Lager. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit Cannabis - und dieser wäre verboten. Eine der zentralen Fragen: Handelt es sich um Stecklinge oder um Setzlinge?

Stand der Ermittlungen: Sind im Baumarkt Cannabis-Pflanzen verkauft worden?

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es „sich um ins Erdreich, in Töpfen eingepflanzte Pflanzen“ und „damit um Setzlinge“, die unter das Konsumcannabisgesetz fallen, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten mit. Deshalb bestehe derzeit der Anfangsverdacht. Der Vorwurf richte sich gegen die für den Einkauf und die anschließende Verteilung in den einzelnen Märkten zuständigen Personen.

Weitere Informationen gibt die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen noch nicht bekannt. In Füssen waren Mitte Oktober 35 Pflanzen und im Lager in Kaufbeuren 39 Pflanzen sichergestellt worden.

Staatsanwaltschaft ermittelt auch nach entlastendem Material

Damals teilte die Staatsanwaltschaft mit: Man müsse auch entlastende Sachverhalte vorbringen. Die Abgrenzung bei den Pflanzen - ob Steckling oder Setzling - sei nicht auf den ersten Blick klar, zur neuen Rechtsprechung rund um die Teillegalisierung von Cannabis gebe es noch kein höchstrichterliches Urteil und Fahrlässigkeit sei nicht auszuschließen.

