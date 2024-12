Polizei beschlagnahmte dutzende Cannabis-Pflanzen in Allgäuer Baumärkten - so wird jetzt ermittelt

Die Polizei rückte Ende Oktober in den V-Baumärkten in Füssen und Kaufbeuren an, um mehrere Dutzend Cannabis-Pflänzchen zu beschlagnahmen. Diese standen dort zum Verkauf oder im Lager. Ermittelt wird wegen des Anfangsverdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit Cannabis - und dieser wäre verboten. Eine der zentralen Fragen: Handelt es sich um Stecklinge oder um Setzlinge?

Felix Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis