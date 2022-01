Ernst Hutter: „Das Virus hat unsere Kreativität angeschoben!“

Egerländer-Chef Ernst Hutter hat mit seinen drei Söhnen eine Firma gegründet. Die Corona-Pandemie wirkte sich auf „Hutter Music“ überraschend positiv aus.

Corona macht vielen Künstlerinnen und Künstlern das Leben schwer. Auch Ernst Hutter, Leiter der Egerländer Musikanten, ärgert sich über die Turbulenzen, die die Pandemie auslösen. In den vergangenen Wochen hat er wieder etliche Konzerte absagen müssen (siehe unten stehenden Artikel). Doch das Covid-Virus hat für ihn auch sein Gutes gehabt: Es beförderte den Aufbau eines Verlages und half, neue musikalische Wege zu erschließen. So schlagen zwei Herzen in der Brust des 63-jährigen Musikers, Dirigenten, Komponisten und Arrangeurs: Das eine verwünscht Corona, das andere freut sich über ein Projekt, das dank der Pandemie unerwartet schnell Fahrt aufgenommen hat.