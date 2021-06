Viele Wege führen auf die Füssener Hütte in Tirol mitten in den Tannheimer Bergen. Was ihre außergewöhnliche Lage mit einem Krönungszug zu tun hat.

10.06.2021 | Stand: 14:29 Uhr

Von der Terrasse der Füssener Hütte aus blicken Wanderer und Fahrradfahrer auf die hoch aufragenden Nordwände von Gehrenspitze, Köllnspitze und Gimpel. Trotz frühsommerlichen Wetters liegt dort noch Schnee. Davor wehen die Fahnen Tirols und Füssens nebeneinander. "Das symbolisiert die Verbindung", sagt Hütten-Betreiber Matthias Nack.