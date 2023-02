Kostümtipps und Faschingsknigge für Narren im Allgäu

Allgäuer Faschings-Experten geben Ratschläge, wie an den Endspurt der närrischen Zeit am besten genießen kann. Das ist die wichtigste Regel.

Die letzte ausgelassene Faschingsfeier ist wegen der Corona-Pandemie schon eine Weile her, aber dieses Jahr können wir es wieder krachen lassen. Zeit, den Staub von der Kostümkiste zu pusten, den alten Kinderschminkkasten herauszukramen und in einen zuckrigen Krapfen zu beißen. Und wem das nicht reicht, um in Faschingsstimmung zu kommen, für den haben wir Ratschläge von Allgäuer Faschings-Profis.

Tipps zur Maskerade

„Selbst ein Faschingsmuffel kann wenigstens einen Hut oder eine Clowns-Nase anziehen“, findet Hansjörg Kögel, der seit über 40 Jahren bei der „Oberdorfer Bühnenfasnacht“ in der Faschingshochburg Marktoberdorf mitmacht. Verkleiden ist an Fasching ein Muss. Stellt sich nur die Frage: als was? Günther „Güschi“ Seydel, der Ehrenvorsitzende des Kaufbeurer Faschingsvereins „Aufbruch-Umbruch“, bedauert: „Nach all den Diskussionen um Indianerkostüme bleibt eigentlich nur noch ein Fantasiekostüm, vielleicht was aus einem Märchen.“ Wer gar keine eigene Idee hat, kann sich mit Freunden gemeinsam ein Kostüm überlegen. „Gruppen, die sich passend verkleiden, finde ich toll“, lobt Daniel Kiefert, Präsident der Dietmannsrieder Faschingsgesellschaft. Für Kurzentschlossene hat Kevin Loibl, Präsident der Faschingsgilde Rottach in Kempten, eine Idee: „Du wickelst dir einen Duschvorhang um den Kopf und bindest dir vielleicht noch eine Alustange um, und schon bist du als Dusche verkleidet.“

So kommen die Narren und Närrinen am besten in Kontakt

„Die Verkleidung hilft dabei, sich nicht zu ernst zu nehmen“, sagt Daniel Kiefert. Allerdings birgt das Kostüm auch die Gefahr, sich im Getümmel aus den Augen zu verlieren. Dann kann ein Erkennungszeichen helfen, lautet der Rat von Hansjörg Kögel. Oder man nutzt die Möglichkeit, um sich mit anderen zu unterhalten oder gar anzubandeln: „Man kommt mal raus aus seiner Welt!“

Tipps für den Umzug

Wie kann man beim Faschingsumzug die meisten Bonbons abstauben? „Da nimmt man einen Regenschirm her und dreht ihn um“, rät Daniel Kiefert. Hansjörg Kögel erwartet ein bisschen mehr Einsatz, er wünscht sich, „dass man mitmacht, klatscht und sich freut“. Spaßbremsen gehen bei ihm leer aus: „Wer nur dasteht, kriegt nichts.“

Der Morgen danach...

„Ja mei, der Tag danach...“, seufzt Hansjörg Kögel, „da kann man eigentlich nicht viel machen“. Rollmops ist Kevin Loibls Tipp gegen den Kater. Und Günther Seydel warnt: „Man sollte nur so viel trinken, dass man hinterher noch in den Spiegel schauen kann.“

Die wichtigste Regel

Die wichtigste Regel fasst Hansjörg Kögel zusammen: „Man sollte nicht alles zu ernst nehmen, sondern einfach mal gelassener sein.“ Günther Seydel ergänzt: „Was man unterlassen sollte, sind Dinge, die jemanden ausgrenzen oder beleidigen können.“ Und Daniel Kiefert empfiehlt: „Man muss sich gar nicht akribisch auf Fasching vorbereiten, sondern sich einfach darauf einlassen.“

