Allgäuer Kommunen suchen händeringend nach Unterkünften für Flüchtlinge

Im Allgäu wird der Platz knapp. Dass Flüchtlinge in Turnhallen wohnen müssen, wird immer wahrscheinlicher. Auch von Zelten und Wohncontainern ist die Rede.

05.03.2023 | Stand: 13:26 Uhr

„Bisher konnten wir es vermeiden, Turnhallen zu belegen. Doch inzwischen ist die Lage so angespannt, dass wir diese Option nicht mehr ausschließen können“: Die Situation, die der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (FW) beschreibt, ist im gesamten Allgäu ähnlich: Mehr als 6500 Menschen aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn vor einem Jahr in die Region geflüchtet, auch Asylbewerber aus anderen Ländern werden den Allgäuer Landkreisen und Städten regelmäßig zugewiesen. Die Folge: Der Wohnraum für sie wird knapp.

„Die Kapazitäten des Landratsamtes sind nahezu vollständig ausgeschöpft. Nach wie vor wird nach Wohnraum beziehungsweise passenden Unterkünften gesucht“, heißt es aus dem Ostallgäu. Bislang registrierte die Behörde laut Sprecher Stefan Leonhart etwa 2100 Geflüchtete aus der Ukraine, die Regierung von Schwaben habe bereits 140 weitere Personen angekündigt. Im Ostallgäu befinden sich zudem etwa 450 Asylbewerber aus Ländern wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei – auch hier kämen immer mehr dazu. Der Landkreis hat eine Notunterkunft im ehemaligen Impfzentrum in Marktoberdorf eingerichtet. Sehr viele Ukrainer seien bei Privatpersonen untergekommen, doch das werde immer schwieriger.

Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker: "Die Kommunen brauchen handfeste Unterstützung"

Landrätin Maria Rita Zinnecker ( CSU) hatte vergangene Woche mehr Engagement von Freistaat und Bund gefordert: „Es reicht nicht, die Verteilung zu organisieren. Die Kommunen brauchen handfeste Unterstützung. Bei der Unterbringung würde ich mir wünschen, dass der Bund mehr seiner eigenen Immobilien zur Verfügung stellt. Außerdem brauchen wir zusätzliches Personal – von den Ausländer- und Sozialämtern über die Jobcenter bis zu den Unterkunftsverwaltungen.“

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) fordert von Freistaat und Bund mehr Unterstützung. Bild: Ralf Lienert

Dass Turnhallen zu Notunterkünften umfunktioniert werden, soll „unbedingt verhindert“ werden, heißt es bei der Stadtverwaltung in Memmingen: „Wir brauchen die Turnhallen für den Schul- und Vereinssport.“ Deswegen seien bereits Planungen angelaufen, eine Wohncontainer-Anlage aufzubauen. „Turnhallen dürfen keine dauerhafte Lösung sein“, sagt auch Alex Eder. Dass diese genutzt werden müssen, wird laut Eva Büchele vom Unterallgäuer Landratsamt aber immer wahrscheinlicher. Der Landrat habe bei den Bürgermeistern bereits angefragt, ob jemand eine Halle zur Verfügung stellen könnte.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder sagt, dass Turnhallen als Unterbringung für Flüchtlinge keine Dauerlösung sein dürfen. Bild: Johann Stoll

Zelt mit Plätzen für bis zu 120 Personen im Oberallgäu soll erst genutzt werden, "wenn alle anderen Kapazitäten erschöpft sind"

Im Landkreis Lindau, wo sich aktuell 2000 Geflüchtete befinden, davon etwa 900 aus der Ukraine, muss bei weiteren Zuweisungen „auf nicht adäquaten Wohnraum“ zurückgegriffen werden, sagt Sprecherin Sibylle Ehreiser. Das gelte auch für eine längerfristige Unterbringung. Hierbei wären Turnhallen denkbar, der Landkreis habe auch bereits ein Gemeinschaftshaus auf einem ehemaligen Zeltplatz für Geflüchtete hergerichtet. „Optimal ist das aber nicht“, sagt Ehreiser. Denn dort mangele es an Privatsphäre und Infrastruktur. Beispielsweise sei die Busanbindung schwierig und es gebe keine Einkaufsmöglichkeit in der Nähe. Der Landkreis Oberallgäu will wie berichtet ein Zelt mit Plätzen für bis zu 120 Personen aufstellen. Es soll laut Landratsamt aber erst genutzt werden, „wenn alle anderen Kapazitäten erschöpft sind“. Das könnte Ende März oder Anfang April der Fall sein. (Lesen Sie auch: Bayerns Arbeitsmarkt profitiert von Flüchtlingen aus der Ukraine)

Im badischen Lörrach sollen Medienberichten zufolge alte Wohnungen zunächst Geflüchteten gegeben und dann abgerissen werden. Den aktuellen Mietern wird Ersatz angeboten. Derlei Pläne gibt es im Allgäu nirgendwo. In Kaufbeuren werden laut dem städtischen Sozialreferenten Markus Pferner vereinzelt „leer stehende Wohnungen im einfachsten Standard vorübergehend angemietet“.

Um Hilfe bitten die Behörden überall. „Gesucht wird vor allem Wohnraum für über 20 Personen, aber genauso auch Wohnungen für Geflüchtete mit Bleiberecht“, schreibt die Stadt Memmingen.