„Einfach ein Traum“: Forggensee präsentiert sich mit außergewöhnlichem Winter-Anblick

Diese Winter-Idylle bleibt in Erinnerung. Davon sind Hannes und Ingrid Armbruster überzeugt. Die beiden Urlauber aus München stehen am schneebedeckten Ufer der Forggensees in Schwangau (Kreis Ostallgäu) und genießen bei strahlendem Sonnenschein den Blick auf das marineblaue Gewässer. „Einfach ein Traum“, sagen die beiden und zücken die Kamera. So geht es in diesen Tagen vielen Einheimischen und Gästen, die zu einem Spaziergang am größten Stausee Deutschlands aufbrechen. Was sie sehen, ist außergewöhnlich.

Normalerweise gleicht der Forggensee im Winter nämlich einer fast unwirtlichen Sand-Wüste. Er wird abgestaut und ist dann etwa zur Hälfte leer. Doch in diesem Winter ist alles anders. Wegen Sanierungsarbeiten am Speicherkraftwerk in Roßhaupten kann der See aus Sicherheitsgründen nicht wie gewohnt abgelassen werden, wie das Unternehmen Uniper mitteilt.

Der Forggensee dient neben der direkten Energiegewinnung auch dem Hochwasserschutz bei Schneeschmelze. Durch seine große Fläche (über 15 Quadratkilometer) kann der abgestaute See im Frühjahr Wassermassen auffangen, die ansonsten unreguliert lechabwärts donnern würden. Trotz des höheren Wasserstandes in diesem Winter könne der Forggensee auch bei starken Niederschlägen noch ausreichend Wasser aufnehmen, versicherte ein Uniper-Sprecher vor Kurzem. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Derweil genießen die Urlauber die prächtige Winterlandschaft am See. „Wir wollten eigentlich nach Bad Griesbach verreisen, aber als wir dort in der Webcam nur Nebel sahen, haben wir uns anders entschieden - und entspannen hier an den sonnigen Alpen ein paar Tage“, sagen die Armbrusters.

„Einfach noch schöner“: Forggensee mit mehr Wasser im Winter gefällt Besuchern

Ebenfalls einen Ausflug am See unternimmt Rentner-Ehepaar Norbert und Brigitte Faßbinder. Die beiden stammen gebürtig aus dem Rheingau, wohnen aber seit elf Jahren in Rieden am Forggensee. „Wir kennen den See in all seinen Facetten. Wenn er kaum Wasser hat, kann man auf dem Grund lange Spaziergänge machen - das hat auch was. Aber so ist es noch schöner“, sind sich die beiden einig.

Voll ins Schwärmen gerät auch der 35-jährige Dennis aus Ulm: „Es ist definitiv schöner als am Blautopf“, sagt er schmunzelnd. „Man denkt, man sei in Skandinavien an einer Fjord-Landschaft.“

Übrigens: Auch wenn die Eisflächen auf den Seen im Ostallgäu manch einen verlocken, die Wasserwacht rät dringend von deren Betreten ab. „Das Eis muss zehn bis 15 Zentimeter dick sein. Alles andere ist lebensgefährlich“, sagt Max Achatz von der Wasserwacht Füssen.

