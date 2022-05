Der Freiheitspreis in Memmingen erinnert an die zwölf Bauernartikel, den ersten Grundrechtskatalog Europas. Am Samstag bekommt ihn Journalist Heribert Prantl.

18.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Für Herbert Müller steht fest: „Unsere Region hat damals Weltgeschichte geschrieben.“ Damals, das war das Jahr 1525. Aufständische Bauern haben in Memmingen die Zwölf Bauernartikel verfasst. Sie forderten unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft, eine Reduzierung der Abgaben und die freie Pfarrerwahl durch die Gemeinde.

