Freinacht im Allgäu: So fällt die Bilanz der Polizei aus

Nach zwei Jahren Corona gab es heuer wieder eine Freinacht ohne Einschränkungen im Allgäu. Waren viele beim Verziehen, gab es viele Einsätze? Die Polizei-Bilanz.

01.05.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Ruhestörung, betrunkene Fahrer, Sachbeschädigung - in der Freinacht, also in der Nacht zum 1. Mai, gab es für die Polizei im Allgäu einige Einsätze. Insgesamt fällt das Fazit aber positiv aus, meldet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Sonntag.

Insgesamt gab es zwischen 19 und 7 Uhr 78 Einsätze in der Region - weniger als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr gab es rund 100 Einsätze. In der Freinacht ist es Brauch im Allgäu, dass vor allem junge Menschen nachts durchs Dorf und "verziehen" gehen - dazu zählt beispielsweise das Vertauschen, von Ortsschildern, das Umwickeln von Türklinken mit Toilettenpapier oder das Einsprühen von Auto-Türgriffen mit Rasierschaum.

Freinacht 2022 im Allgäu: Polizei zieht positive Bilanz

Die Bilanz der Polizei zur Freinacht 2022 im Allgäu: Weniger Einsätze, kein gröberer Vandalismus und auch die Anzahl der Körperverletzungen blieb auf geringem Niveau.

Rund ein Drittel der 78 Einsätze seien auf Ruhestörungen zurückzuführen, heißt es. Dazu zählen auch Klingel-Streiche. Noch in der Nacht wurden sechs Sachbeschädigungen bekannt, bei denen nach ersten Schätzungen insgesamt ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. "Erfahrungsgemäß wird allerdings das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der nächsten Tage vollständig bekannt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Einsatzzahlen könnten sich also noch erhöhen.

Lesen Sie auch

Schwabmünchen Zu viel "getankt": Betrunkener Autofahrer ruft selbst Polizei

Als besonders erfreulich erwähnt die Polizei in der Bilanz zur Freinacht im Allgäu, dass es nur vier Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten gab - "eine davon allerdings mit einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte".

Bilderstrecke

Fotos: So schön sind die Maibäume 2022 in Kaufbeuren und Umgebung

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Das Maibaum-Aufstellen hat Tradition in Kaufbeuren und Umgebung. Nach langer Corona-Pause war es in vielen Orten endlich wieder so weit - erste Fotos aus Frankenried, Ingenried, Friesenried. Bild: Mathias Wild Das Maibaum-Aufstellen hat Tradition in Kaufbeuren und Umgebung. Nach langer Corona-Pause war es in vielen Orten endlich wieder so weit - erste Fotos aus Frankenried, Ingenried, Friesenried. Bild: Mathias Wild 1 von 16 Maibaum Frankenried von Hand aufgestellt Bild: Mathias Wild Maibaum Frankenried von Hand aufgestellt Bild: Mathias Wild

Betrunkene Fahrer, Ruhestörung, ausgehobene Gullideckel, Körperverletzung - Einige Polizei-Einsätze im Allgäu im Detail: