Paukenschlag: Der FC Memmingen entlässt Trainer Esad Kahric

27.10.2021 | Stand: 18:24 Uhr

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat nach der 0:6-Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen den FC Augsburg II Trainer Esad Kahric freigestellt. Nach der Augsburg-Niederlage, aber auch in den Tagen und Wochen zuvor gab es einige längere und intensive Gespräche mit dem Trainer und unter Verantwortlichen, in denen die aktuelle Situation mehrfach analysiert wurde, teilt der Verein schriftlich mit.

Die Entscheidung, den 62-Jährigen von seinen Aufgaben zu entbinden, fiel demzufolge am Dienstagabend nach einer mehrstündigen Sitzung des FCM-Präsidiums, der sportlichen Leitung und dem FCM-Spielausschuss. Am Mittwoch wurde Kahric die Freistellung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, das von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt war, heißt es vonseiten des Vereins. „Es war eine schwierige Entscheidung, zumal wir um die Verdienste von Esad Kahric in insgesamt fast 30 Jahren als Spieler und Trainer für unseren Verein wissen. Da sind auch viele freundschaftliche Bande entstanden“, betont FCM-Präsident Armin Buchmann. Dennoch sah der Verein Handlungsbedarf: „Wir haben alles abgewogen und wollen nichts unversucht lassen, in dieser Saison den Klassenerhalt zu schaffen“, so Buchmann.

Appell des FC Memmingen-Präsidenten: Zusammenhalten und zusammenrutschen

In den vergangenen Wochen zeigte die sportliche Kurve des Regionalligisten nach unten. „Natürlich ist in unsere Überlegungen auch eingeflossen, dass wir gerade mit massiven Ausfällen zu kämpfen haben“, erklärt Buchmann. „Wir sind aber der Überzeugung, dass wir Qualität in unserem großen Kader haben und dies ja einige Zeit gegen Mitbewerber und auch Spitzenteams gezeigt wurde.“ Buchmann appelliert „zusammenzuhalten und zusammenzurutschen“. (Lesen Sie auch: Fußball-Regionalliga: FC Memmingen verliert 0:3 gegen Burghausen)

Der FCM setzt nun zunächst auf eine „Kollektivlösung“. Interimsweise übernimmt der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt, der auch in Besitz der für die Regionalliga erforderlichen A-Lizenz ist. Gemeinsam mit dem bisherigen Stab mit Candy Decker (Co-Trainer), Mario Spendel (Torwart-Trainer) und Harald Rehklau (Athletik-Trainer) sollen die Trainingseinheiten geleitet werden. Auch Führungsspieler wie Kapitän Martin Dausch und Timo Gebhart sollen eingebunden werden. „Wir wollen versuchen, die schwierige Situation gemeinsam zu bewältigen“, sagt Reinhardt. Decker steht aus familiären Gründen momentan aber nicht voll zur Verfügung.

Lesen Sie auch

Fußball "Unterschiedliche Auffassungen": Timo Gebhart spielt weiter im Landesliga-Team

Der FC Memmingen entlässt Trainer Esad Kahric: Nachfolger womöglich erst zur Winterpause

Reinhardt selbst will die Doppel-Belastung nur vorübergehend eingehen, bis die Kahric-Nachfolge geregelt ist, was möglicherweise auch erst zur Winterpause der Fall sein könnte. Potenzielle Kandidaten gibt es nach Angaben des FC Memmingen augenblicklich nicht. Buchmann und Reinhardt betonen, hier auch keinen Schnellschuss machen zu wollen. Im Anforderungsprofil für den neuen Trainer steht auf jeden Fall die gezielte Förderung und Einbindung der eigenen Nachwuchsleute. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Vereins wird auch eine längerfristige Zusammenarbeit angestrebt.

Esad Kahric war nach der Trennung von Uwe Wegmann im Herbst 2019 zum FC Memmingen zurückgekehrt. In der dann über zwei Jahre dauernden und am Ende doch abgebrochenen „Corona-Saison“ gab es in den fünf Punktspielen unter der Regie des Bosniers zwei Unentschieden und drei Niederlagen. In der aktuellen Runde hat der FC Memmingen nach 19 Spieltagen 19 Punkte auf dem Konto und steht auf einem Abstiegsrelegationsrang (fünf Siege, vier Unentschieden, zehn Niederlagen). Seit fünf Spielen ist die Mannschaft sieglos. Den letzten Erfolg gab es am 18. September mit dem 2:0 beim TSV Rain.

Fußball-Regionalligist FC Memmingen: Personell keine Besserung in Sicht

Personell ist kurzfristig vor dem Rückrunden-Auftakt am Freitag gegen den SV Heimstetten keine Besserung zu erwarten. Im Gegenteil: Zusätzlich zu den Verletzten gibt es dieser Woche einige krankheitsbedingte Ausfälle. Außerdem hat sich der reaktivierte Torhüter Martin Gruber verletzt, sodass die Situation auf dieser Position weiter angespannt bleibt.

Lesen Sie auch: Rolle von Timo Gebhart beim FC Memmingen weiter umstritten