Kunde regt sich über parkenden Lkw vor Bäckerei auf - der brachte gerade neue Ware

Ein Kunde regte sich über einen geparkten Lkw vor einer Bäckerei in Pfronten auf. Es kam zum Streit. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

19.03.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Ein Mann hat sich am Freitagvormittag in einer Bäckerei in Pfronten über einen seiner Meinung nach schlecht geparkten Lkw vor dem Laden aufgeregt. Dass dieser Lastwagen gerade neue Backwaren brachte, die der Mann dann auch noch zu sich nahm, war ihm wohl egal. Wie die Polizei mitteilt, störte sich der Mann auch an den Corona-Regeln in der Bäckerei.

Streit um parkenden Lkw mündet in Körperverletzung

Das Ganze gipfelte schließlich in einem handfesten Streit, bei dem der Fahrer des Lastwagens leicht verletzt wurde. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen den Kunden.

