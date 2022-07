Ärztekongress: Pfronten wieder Nabel der Chirurgenwelt

Experten für Ellenbogen- und Knieoperationen aus Deutschland und der Schweiz stellen Therapien vor. Auch das Publikum reist teilweise von weit her an.

15.07.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Nach zwei Jahren Coronabedingter Pause hat die St. Vinzenz Klinik Pfronten wieder einen Ärztekongress organisiert. Experten der Fachbereiche Ellenbogen- und Kniechirurgie aus Deutschland und der Schweiz referierten zu bekannten und neuen Therapie- und Operationsmöglichkeiten, diskutierten ausführlich mit den Teilnehmern und gaben wertvolle Tipps für den medizinischen Alltag. Das gibt die Klinik in einer Pressemitteilung bekannt.

Intensiver Austausch

Neben der fachlichen Weiterbildung stand aber auch der kollegiale Austausch wieder im Fokus des Allgäuer Symposiums, der bei einem gemeinsamen Abendessen fortgeführt wurde. Zum Kongress eingeladen hatten Dr. Björn Drews, der Leiter der Kniechirurgie und Sportorthopädie an der St. Vinzenz Klinik und Dr. Christian Schoch, Leiter der Ellenbogen- und Schulterchirurgie. Sportärzte, Orthopäden und Allgemeinmediziner aus der Region, aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus der Schweiz und Österreich trafen sich an zwei Tagen zu einem intensiven Austausch im Hotel Nesselwanger Hof.

Unterstützung aus eigenen Reihen

Unterstützung bekamen die beiden Organisatoren des Kongresses aus den eigenen Reihen: Dr. Stephanie Geyer, die im Mai erfolgreich ihre Facharztprüfung für Orthopädie und Unfallchirurgie absolviert hat, und Dr. Michael Dittrich, Funktionsoberarzt der Chirurgie, hielten ebenfalls Vorträge. Sie bilden zusammen mit Schoch das Kompetenz-Team der Schulter- und Ellenbogenchirurgie an der St. Vinzenz Klinik.

Zwei Dienstjubilare

Dr. Michael Geyer übernahm erstmals die Moderation des Allgäuer Symposiums, das er vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen und lange Jahre organisiert hatte. Im Jahr 2019 hatte er die wissenschaftliche Leitung dieser Fortbildungsveranstaltung dann offiziell an die „junge Generation“ übergeben. Die konnte er dieses Jahr nicht nur zu ihrem Kongress beglückwünschen: Beide Mediziner haben am 1. Juli auch ihre Jubiläen in der St. Vinzenz Klinik gefeiert: Schoch sein Zehnjähriges und Drews, der auf den Tag fünf Jahre später seinen Dienst in Pfronten angetreten hatte, ist nun seit genau fünf Jahren Teil des Ärzte-Teams in Pfronten.