AfD beklagt Verluste von Wahlplakaten in Füssen und Umgebung

Der AfD wurden in Füssen und Umgebung über 30 Wahlplakate gestohlen. Die Partei erstattete Anzeige. Die Polizei bestätigt den Fall und ermittelt.

18.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Bereits zum zweiten Mal wurden während des laufenden Wahlkampfs jeweils 30 Plakate der AfD in Füssen entwendet", teilt die Partei in einer Pressemeldung mit. Auch in den Gemeinden Rieden am Forggensee, Pfronten und Nesselwang seien starke Verluste zu verzeichnen. Die AfD vermutet die Täter in der linken Szene und hat Strafanzeige erstattet.

Laut Polizei wurden unter anderem 14 Wahlplakate für die Bezirkstags- und Landtagswahl in der Kemptener Straße in Füssen und wenige Tage später 18 in der Augsburger Straße entwendet. Wie der Füssener Polizeichef Edmund Martin mitteilt, war von den Diebstählen bisher nur die AfD betroffen. Unmutsbezeugungen in Form von Schmierereien auf den Plakaten geben es dagegen parteienübergreifend.

AfD kritisiert Plakatierregelung in Füssen

Die AfD kritisiert auch die Plakatierregelung in Füssen. Dort müssen Wahlplakate am Boden befestigt werden und stellten so ein leichtes Ziel für die Diebe dar. Der AfD sei es so quasi unmöglich, chancengleich zu den Mitbewerbern zu plakatieren.

Wolfgang Dröse, Direktkandidat der AfD im hiesigen Stimmkreis, sagt dazu: „Wir lassen uns von solchen Attacken nicht beeindrucken und kämpfen weiter für unsere Ziele. Die Polizei bitten wir, verstärkt Streife zu fahren, damit die Chancengleichheit der Kandidaten gewährleistet wird."