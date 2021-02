Ein Hotelier will in Pfronten-Halden Chalets errichten. Dem Gemeinderat gefällt's. Wie dieses Almdorf aussehen könnte.

04.02.2021 | Stand: 18:38 Uhr

Weiterer Anlauf für ein „Almdorf“ in Pfronten: Der Eigentümer des Hotels „Zugspitzblick“ in Halden will oberhalb der Tiefgarage in einem Hanggelände sechs Chalets für Gästeübernachtungen errichten. Der Gemeinderat zeigte sich von dem Vorhaben angetan und befürwortete sowohl die nötige Änderung des Flächennutzungsplans als auch die Aufstellung eines Bebauungsplans jeweils einstimmig.