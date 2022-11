Corona-Pandemie, Energiekrise und Streamingdienste fordern die Kinobranche heraus. Wie das Alpenfilmtheater in Füssen mit den Herausforderungen umgeht.

11.11.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Die Kinos haben harte Zeiten hinter sich und die aktuellen Krisen stellen die Filmhäuser vor weitere Herausforderungen. Manche Häuser werden für das kommende Jahr mit hohen Stromtarifen konfrontiert, müssen Vorführungen streichen, um Kosten zu sparen. Lars Doppler, Betreiber des Alpenfilmtheaters in Füssen, spricht zwar ebenfalls von Herausforderungen, blickt aber positiv in die Zukunft. Auch in der Vergangenheit hieß es schon oft: „Das Kino ist erledigt.“ Es ist aber immer noch da.

