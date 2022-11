An der Seilrutsche über den Nesselwanger Wasserfall

Bergretter absolvieren an der Alpspitze eine nicht alltägliche Übungseinheit. Dabei trainieren sie das Retten direkt vom Wasserfall – nur mit Stirnlampen.

05.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mit Beginn der Dämmerung konnten Wanderer am Wasserfall in Nesselwang die heimischen Bergretter bei einer nicht alltäglichen Übungseinheit beobachten. Ausbildungsleiter Alexander Gast erklärte auf Nachfrage, dass diese im Aufbau einer 70 Meter langen Seilrutsche über den Wasserfall bestand. „Die Seilrutsche besteht aus zwei redundanten, also unabhängig voneinander, befestigten Dyneema Tragseilen und einem Zugseil“, erklärte Gast. Damit ist die Bergwacht in der Lage, einen Patienten in der Rettungstrage, am Seil hängend über den Wasserfall zu transportieren. „Im Nesselwanger Dienstgebiet kommt das Dyneema Seil sehr wenig zum Einsatz. Deshalb ist es umso wichtiger, dass regelmäßig der Umgang damit geübt wird“, erklärte Gast. Zudem sei der Umgang mit dem Statikseil für die Anwärter wichtig, da dies eine Prüfung beim Sommerrettungslehrgang darstellt.

Bis zu zwei Tonnen zerren an der Seilverankerung

Zunächst wurde der Ablauf der Übung in der Theorie durchgesprochen, ehe sich 18 Bergretter auf den Weg zum Wasserfall machten. Dort mussten zunächst Verankerungsplätze für die beiden Tragseile der Seilrutsche gefunden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Belastung auf jeden Anschlagpunkt bis zu zwei Tonnen hoch sein kann. Daneben galt es, die richtige Höhe der Seilbefestigung festzulegen, um über das Weggeländer „schweben“ zu können. Auf Kommando galt es dann, mittels Flaschenzug die Tragseile zu spannen. Daraufhin folgte der Beladungstest durch einen ersten Bergretter. Dieser wurde mit zwei Seilrollen an den gespannten Seilen eingehängt und geführt vom Zugseil über den Wasserfall zum unteren Endpunkt abgelassen.

Verunglückter wird hoch gezogen

Ein weiterer Übungsbestandteil war das Bergen eines Verletzten direkt am Wasserfall. Dazu wurde der Retter bis zur Mitte der Seilrutsche abgelassen. Von dort seilte sich dieser zum Patienten ab. Nach der Erstversorgung wurde der Verunglückte aus der Schlucht zur Seilrutsche hoch gezogen und daran den restlichen Weg abgelassen. Erschwerend kam das abnehmende Tageslicht hinzu. Somit musste dieser Übungsteil im Dunklen, nur mit dem Licht der Stirnlampen durchgeführt werden.

„Alles in Allem war ich mit dem Ablauf der Übung zufrieden“, lautete das Fazit von Ausbildungsleiter Gast nach der Übung. „Optimiert werden kann immer etwas, unter andrem das Verwenden eines Statikseiles für das Zugseil.“