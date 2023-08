Verstiegene Bergwanderer und Hilfeschreie: Bergwacht in den Ammergauern gefordert

Zwei Bergwanderer haben sich am Säuling und der Schäferblasse verirrt. Zudem beschäftigten die Bergwacht Hilfeschreie, die sich schließlich aufklärten.

20.08.2023 | Stand: 17:34 Uhr

Sprichwörtlich heiße Tage für die Füssener Bergwacht: Zweimal rückten die Retter am Freitag und am Samstag (18. und 19.8.2023) wegen Bergwanderern aus, die sich im weglosen Gelände verirrt hatten. Auch ein Einsatz wegen Hilferufen klärte sich auf.

Bergwanderer verirrt sich an der Schäferblasse - "nicht mehr vor und zurück"

Bereits am Freitag hatte sich ein Bergwanderer im weglosen Gelände auf dem Rückweg von der Schäferblasse (1764 m) verlaufen. Der Mann war vom vom Hotel Ammerwald gestartet und dann auf der über weite Strecken weglosen Tour beim Abstieg in ein Absturzgelände geraten. Weil er laut Bergwacht "nicht mehr vor und zurück" kam, setzte er gegen 17 Uhr mit seinem Handy einen Notruf ab. Die Bergretter konnten den Verirrten aber nicht zurückrufen, weil es in dem Gebiet viele Funklöcher gibt. Über den Erstkontakt schaffte es die Bergwacht aber, den Standort des Bergwanderers zu ermitteln.

Zwei Mitglieder der Bergwacht Füssen machten sich über die Jägerhütte auf den Weg zur vermuteten Einsatzstelle. Parallel wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Bergretter konnten schnell einen Rufkontakt herstellen und fanden den verirrten Mann schließlich unverletzt auf. Er wurde mit dem Hubschrauber aus dem schweren Gelände geflogen.

Schutzengelweg und Hirschwängalm: Hilferufe klären sich auf

Kurz nach diesem Einsatz ging bei der Bergwacht Füssen eine weitere Alarmierung ein. Im Bereich des Schutzengelwegs und der Hirschwängalm wurden Hilfeschreie gehört. Zwei Bergretter machten sich in das Gebiet auf, konnten aber keine Rufe hören. Ein Hubschrauber flog das Gebiet ab - die Besatzung stellte auch nichts fest. Erst später klären sich die Hilferufe auf. Diese stammten vom verirrten Bergwanderer an der Schäferblasse. Der Melder hatte die Bergwacht aber nicht zeitnah alarmieren können, weil er keinen Handyempfang hatte.

Verstiegener Bergsteiger am Säuling gerettet

Am Samstagabend wurde die Bergwacht Füssen dann erneut zu einem verstiegenen Wanderer gerufen. Dieser hatte auf der Nordseite des Säulings (2048 m) die Orientierung verloren und war in wegloses Gelände geraten. Übers Handy hatten die Einsatzkräfte schnell Kontakt zu dem Bergsteiger. Der Mann wurde dann von zwei Bergrettern ins Tal begleitet.

Lesen Sie auch: Über 12 steile Zacken führt ein besonderer Anstieg hinauf auf den 2047 Meter hohen Säuling. Warum der Berg eine große religiöse Bedeutung für die Menschen hat.