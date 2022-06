Auf die Disco "Hirsch Inn" folgt "Jawoll" in Pfronten - Eröffnung am Freitag

Als Disco„Hirsch Inn“ zog der Betrieb in Pfronten Gäste bis von weither an. Nun schlägt Kilian Trenkle mit der Eventlocation "Jawoll" ein neues Kapitel auf.

30.06.2022 | Stand: 10:46 Uhr

Ein neuer Treffpunkt in Pfronten an altbekannter Stelle: Dieses Wochenende steigen die ersten Partys im „Jawoll“. Jedes erste Wochenende im Monat lädt das Lokal beim Sportgelände in Pfronten-Berg künftig zum gemeinsamen Feiern. „Es wird voll“, sagt und hofft Kilian Trenkle mit Blick auf das Auftaktwochenende. Im Jahr 2020, mitten in Coronazeiten, hat er das Gebäude gekauft, das zuletzt als Diskothek „Hirsch Inn“ Gäste aus dem gesamten Allgäu angezogen hatte. „Ich fand die Location einfach cool“, erklärt Trenkle. Er habe selbst dort oft gefeiert und die Konzerte toll gefunden. Außerdem habe es „nix Gscheides mehr gegeben für junge Leute hier zum Weggehen“, wie er sagt. Gemeinsam mit Christian Fleckinger, Kilian Vogtland („Der ist als K2 der größte DJ in Pfronten“), Marein Toplak und weiteren Mitstreitern machte er sich daran, ein neues Kapitel in der Geschichte des Hauses aufzuschlagen.

