Young- und Oldtimer auf großer Fahrt am Fuß von Neuschwanstein

Zum dritten Mal treffen sich vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein in Schwangau Young- und Oldtimer. Das ist beim Automobiltreffen geboten.

22.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Zum dritten Mal treffen sich in diesem Jahr Besitzerinnen und Besitzer von Young- und Oldtimern zur Königs Klassik Schwangau. Am Anfang war es laut Veranstalter nur ein zweitägiges Treffen am Schlossbrauhaus in Schwangau vor der Kulisse von Schloss Neuschwanstein. Seit 2019, mit einem Jahr Corona-Unterbrechung 2020, entwickelte sich das Treffen zu einem Event-Wochenende, das für einige Teilnehmer schon am Freitagnachmittag mit der Anreise und einem ersten Biergartenbesuch beginnt.

Rallye, Live-Musik und Weißwurstfrühstück

Offizieller Start ist dann am Samstag, 25. Juni, um 8.30 Uhr zur Rallye mit Wertungsprüfungen durch das Voralpenland. Erwartet werden 31 Fahrzeuge. Sie werden gegen 15.45 Uhr einen Kaffee-Stopp am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen einlegen und gegen 17.45 Uhr wieder am Schlossbrauhaus erwartet. Bei einem Festabend mit Live-Musik der „Die Ziacheiner“ ab 19 Uhr werden die Sieger geehrt. Am Sonntag, 26. Juni, beginnt die Veranstaltung um 10 Uhr am Schlossbrauhaus. Dort können die Fahrzeuge bewundert werden. Außerdem gibt es ein Weißwurstfrühstück und ein kleines Rahmenprogramm.

