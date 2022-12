"Fahrer hat Glück gehabt": Feuerwehr Schwangau zieht Pickup aus dem Schnee

Nur hundert Meter weiter wäre das Auto womöglich steil abgestürzt. Feuerwehr Schwangau war mit 15 Kräften im Einsatz.

14.12.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Glück hatte der Fahrer eines Pickups am Dienstagabend in der Bleckenau in Schwangau. Er rutschte mit seinem Fahrzeug von dem schneebedeckten Forstweg und wurde von Bäumen gestoppt. Etwa hundert Meter weiter, hätte es diesen Schutz nicht gegeben.

Dienstagabend, 19.30 Uhr: Feuerwehr Schwangau rückt in die Bleckenau aus

Die Feuerwehrkräfte wurden gegen 19.30 Uhr zu dem Einsatz gerufen. Laut Schweiger war der Fahrer auf dem Weg zurück ins Tal. Etwa 2,5 Stunden waren 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwangau im Einsatz, um den Pickup zu bergen. Dafür waren unter anderem Greifzug und Radlader im Einsatz.

Feuerwehr Schwangau: Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, teilt die Feuerwehr mit. Und er hatte Glück: Nur hundert Meter weiter hätte es womöglich keinen Schutz gegeben. Der Pickup wäre dann zweihundert Meter in die Pöllat abgestürzt, vermutet Feuerwehrkommandant Martin Schweiger