Bürgermeister Eichstetter verspricht "außerordentliche Transparenz"

Der neue Bürgermeister Maximilian Eichstetter sieht schwere Zeiten auf Füssens Stadträte zukommen. Spannend verläuft die Wahl seiner Stellvertreter.

29.06.2021 | Stand: 13:48 Uhr

Es sei eine „Zeit, die extrem schwierig ist. Unser Leben hat sich verändert und ist nicht mehr so“ wie noch vor einigen Wochen vor der Corona-Pandemie. Mit eindringlichen Worten hat der neugewählte Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) die Stadträte in der konstituierenden Sitzung im Haus Hopfensee auf die kommenden Herausforderungen eingeschworen. Gleichzeitig wurden Eichstetters Stellvertreter gewählt: Christian Schneider (Füssen Land) ist künftig Zweiter und Wolfgang Bader (Grüne) Dritter Bürgermeister. Eigentlich sollte es bei der Sitzung auch um die Zusammensetzung der künftigen Ausschüsse gehen – allerdings beschlossen die Kommunalpolitiker, dieses Thema erst bei einer gemeinsamen Klausur am 22. und 23. Mai zu besprechen. Dabei soll dann auch die Geschäftsordnung festgezurrt werden. Im Anschluss an die Klausur ist laut Hauptamtsleiter Peter Hartl vorgesehen, die Vereinbarungen in einer öffentlichen Sitzung am Dienstag, 26. Mai, zu beschließen.