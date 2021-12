Büste von Syrius Eberle in Pfronten enthüllt

Am Haus des Gastes in Pfronten steht jetzt ein Denkmal für den Bildhauer und Maler, auf dessen Dienste auch Ludwig II. vertraute.

11.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Für manchen Pfrontener Heimatfreund hat sich ein langgehegter Traum erfüllt: Für den am 9. Dezember 1844 in Pfronten geborenen Bildhauer und Maler Syrius Eberle wurde neben dem Eingang des Haus des Gastes an dessen 177. Geburtstag ein Erinnerungsmal enthüllt. Pfrontens Heimatvereins-Vorsitzender Philipp Trenkle freute sich nicht nur riesig über die Denkmalenthüllung. Er hat auch einiges weiteres mit dem Künstler im Sinn, dessen Wirken eng mit König Ludwig II. verbunden ist.

Königliche Prunkwagen gestaltet

Syrius Eberle wuchs im Stapferhaus in Pfronten auf. Er machte eine Lehre als Schreiner und heiratete eine Pfrontenerin. Als späterer Professor der Königlichen Kunstakademie in München erhielt er von Märchenkönig Ludwig II. etliche Aufträge zur Ausschmückung der neuerbauten Schlösser sowie für fast alle seine Prunkwagen und Schlitten. Von Eberle stammt schließlich auch das Gebrüder-Grimm-Nationaldenkmal in Hanau. Seinen Lebensabend verbrachte Eberle in Bozen, wo er am 12. April 1903 verstarb. Die Bronzebüste, die nun an ihn erinnert, wurde in der Kunstgießerei Kollinger in Elchingen im Kreis Neu-Ulm gegossen.

Bürgermeister Alfons Haf würdigte Syrius Eberle als „berühmten Sohn Pfrontens, der lange Zeit in Vergessenheit geriet“. Haf schätzte das Bemühen des Heimatvereins um das Aufstellen der Büste. Der Bauhof habe beim Anbringen des Kunstwerkes gerne mitgeholfen.

Spuren am Falkenstein

„Das ist ein Anlass, verstärkt den Spuren König Ludwigs II. in Pfronten rund um den Falkenstein nachzugehen und sie ins Bewusstsein zu rücken“, kündigte Heimatvereinsvorsitzender Trenkle an. Dazu gehörten vor allem der Fahrweg und die Wasserleitung mit Pumpwerk zum Falkenstein. Trenkle regte weiter an, „Abbildungen der Prunkfahrzeuge des Königs, die heute in Nymphenburg zu bestaunen sind, im Flur des ersten Stocks im Haus des Gastes aufzuhängen“. Außerdem sollte der großformatige Plan der Burg Falkenstein wieder im Haus des Gastes der Öffentlichkeit gezeigt werden. Nachdem Syrius Eberle in Pfronten zur Welt kam und in Bozen verstarb, liege es auch für ihn nahe, einen Wanderweg von Pfronten nach Bozen zu befürworten. Dieser sei bereits schriftlich geplant. „Langfristig sollte im Haus Goldonkel ein Zimmer mit den Pfrontener Spuren von König Ludwig II. errichtet werden“, schlug Trenkle vor und ergänzte: „In dieses Ambiente kann auch Syrius Eberle integriert werden.“