Gleitschirmabsturz, verlorener Rucksack und Herzinfarkt: Bergwacht Füssen besonders gefordert

Die Einsatzkräfte mussten am vergangenen Wochenende oft ausrücken. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Vor kurzem waren die Retter bei einer Übung involviert.

13.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Einsatzkräfte der Füssener Bergwacht erlebten ein Wochenende voller Einsätze. Bereits am Donnerstag ging es für die Bergwachtler zu einem abgestürzten Gleitschirmflieger an den Buchenberg.

Der Pilot konnte laut Pressemitteilung rasch aus etwa 25 Meter Höhe gerettet werden. Die Bergung des Schirmes aus etwa 30 Meter gestaltete sich schwieriger, da sich der Schirm in vier Fichten verwickelt hatte. Auch der Schirm konnte nach zwei Stunden von zwei Rettern auf unterschiedlichen Bäumen geborgen werden.

Tegelberg: Herzinfarkt sorgt für Einsatz der Bergwacht Füssen

Am Samstag wurde die Bergwacht Füssen zu fünf Einsätzen gerufen. Am späten Vormittag rückten die Bergretter aus Füssen und Kaufbeuren zu einer Unterschenkelfraktur auf dem Lechwanderweg nahe des Alpsees aus. Noch währen dieses Einsatzes erlitt ein Wanderer auf dem Tegelberg einen Herzinfarkt und wurde mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christoph 17 geborgen.

Während dieser beiden Einsätze erhielt der Einsatzleiter einen Anruf von einem Berliner Vater, der mit seinem Sohn auf dem Gratweg des Tegelberg unterwegs war. Bei einer Rast stürzte sein Wanderrucksack etwa 200 Meter in die Tiefe. Mit einer zweiten Mannschaft der Bergwacht Füssen wurde der Rucksack mit Autoschlüssel, Geld und Ausweis geborgen und dem Wanderer übergeben.

Am Nachmittag stürzte eine 80-jährige Wanderin an der Rohrkopfhütte und erlitt eine Hüftverletzung und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Füssen gebracht. Gegen Abend ging es erneut an den Tegelberg zu einer Wanderin mit Herz-Kreislaufproblemen auf dem Schutzengelweg.

Am Sonntag kurz vor Mittag wurde die Bergwacht Füssen gerufen, da ein herrenloser Rucksack auf dem Gratweg des Tegelberg gefunden wurde. Da nach einer halben Stunde warten kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, begann eine groß angelegte Vermisstensuche. Auch die Polizeiinspektion Füssen und der Hubschreiber Edelweiß waren involviert. Nach etwa einer Stunde konnte beobachtet werden, das der Besitzer des Rucksackes zurückkehrte und sein Hab und Gut wieder mitnahm, heißt es in der Mitteilung. Der Einsatz konnte somit wieder abgebrochen werden.

Ausbildung wichtiges Thema bei der Bergwacht Füssen

Nicht nur Einsätze beschäftigen die Bergwacht, auch die Ausbildung ist wichtig. So waren unter der Woche zwei aktive Einsatzkräfte der Bergwacht Füssen bei einer bayernweiten Ausbildung zum Thema Vegetations- und Bergwaldbrand in Murnau. Dort ist einer der beiden Sondereinsatz-Anhänger für Natur- und Umweltschutz stationiert.

Die Bergrettung hat hier die Aufgabe die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten in unwegsamen Absturzgelände mit einer speziellen Ausrüstung und Techniken zu sichern.