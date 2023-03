Bergwacht Füssen zu sechs Einsätzen an einem Tag gerufen

Auch 2022 hatte die Bergwacht Füssen alle Hände voll zu tun. Bei der Jahresversammlung der Bereitschaft gibt es eine ganz besondere Ehrung.

Dieser 21. August wird bei der Bergwacht Füssen nicht so schnell in Vergessenheit geraten: Gleich zu sechs Einsätzen wurden die Bergretter gerufen – die Bandbreite reichte von der Reanimation eines Wanderers beim Alatsee über eine Panikattacke eines Buben am Weißensee bis hin zu erschöpften Wanderern im Schwangauer Bereich. Auf insgesamt 137 Einsätze kamen die 49 Aktiven der Bergwacht Füssen im vergangenen Jahr, nur unwesentlich weniger als im Rekordjahr 2021 (139).

Besonders im Sommer ist die Bergwacht Füssen gefordert

Durchschnittlich dauerte jeder der Einsätze eine Stunde und 37 Minuten, daran beteiligt waren 4,5 Bergretter, wie aus dem Einsatzbericht von Florian Settele bei der Jahresversammlung hervorging. Anders als bei vielen anderen Bergwacht-Bereitschaften häufen sich die Einsätze der Füssener in den Sommermonaten Juni, Juli und August. „Wir sind eine Tourismus-Region, da ist im Sommer viel los“, weiß Johann Stöger. „Ich ziehe den Hut vor eurer Leistung und bedanke mich ganz herzlich im Namen der Gemeinde.“ Viele weitere Vertreter schlossen sich den Dankesworten des stellvertretenden Bürgermeisters aus Schwangau an. „Froh und stolz, so eine tolle Bereitschaft vor Ort zu haben“, ist auch Frank Seyfried. Der Geschäftsführer der Tegelbergbahn überreicht einen „Sicherungssatz Vegetationsbrand“, der bei Bränden, wie er sich vergangenes Jahr am Zunderkopf ereignete (wir berichteten), eingesetzt wird. Die verwendeten Armidfasern sind hitzebeständig und sorgen für Sicherheit im Brandfall.

Auf Nachwuchsarbeit wird in Füssen viel Wert gelegt

Ab 16 Jahren kann man als Anwärter in die Ausbildung der Bergwacht einsteigen und sich zur aktiven Einsatzkraft qualifizieren. Philipp Berg berichtete von 16 motivierten Anwärtern, die sich mit 14 Ausbildungsterminen 2022 auf ihre kommenden Aufgaben als Bergretter vorbereitet haben. Auch schon die Jugend ist bei der Bergwacht Füssen aktiv: Fünf Mädchen und acht Buben im Alter von zwölf bis 16 Jahren wurden in den Grundfertigkeiten ausgebildet. Die Jugendwacht, die von André Hitzl, Florian Track, Xaver Henke und Steffi Biedermann angeleitet wird, kümmert sich seit einiger Zeit um die Reinigung von Lechfall und Maxsteg.

Seit 60 Jahren Mitglied

„Die Bergwacht ist oft eine Grundlage für lebenslange Freundschaft.“ Diese Aussage von Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer bewahrheitete sich bei einer Ehrung: Alois Klingler wurde für 60-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bruckdorfer erinnerte daran, wie viel und gerne der Geehrte in den Bergen unterwegs war. Er hat in seinen 37 aktiven Dienstjahren 75 Einsätze absolviert und somit einen wichtigen Beitrag für die Bergwacht Füssen geleistet. Bruckdorfer bedankte sich zudem bei allen Aktiven, Gönnern und Förderern, die sich für die Bergwacht in vielen Bereichen einsetzen.