Zwei Stürze und Tollkirschen: Bergwacht Pfronten rückt an zwei Tagen dreimal aus

Die Bergwachtler aus Pfronten mussten in den vergangen Tagen gleich drei Mal zum Einsatz. Darunter auch ein Sechsjähriger, der zehn Meter abstürzte.

27.08.2021 | Stand: 11:26 Uhr

Halluzinationen, Kopfverletzungen und ein Zehn-Meter-Sturz: Die Bergwacht Pfronten rückte an zwei Tagen gleich drei Mal zu Einsätzen rund um die Burgruine Falkenstein aus.

Am Dienstag litt ein Urlauberpärchen (53 und 56) nach dem Verzehr von Tollkirschen an Übelkeit, Halluzinationen und Schwindel. An der Mariengrotte konnte das Ehepaar geborgen werden. Am nächsten Tag sollten für die Bergwachtler zwei weitere Einsätze am Falkenstein-Gelände in Pfronten folgen: Gegen 13.42 Uhr kam ein 59-jähriger Wanderer am Salobergrat ins stolpern und stürzte zwei Meter über eine steile Stufe auf den Kopf.

Bergwacht Pfronten: Kopfverletzung und weiterer Notruf

Beim Sturz zog sich der Mann eine stark blutende Kopfverletzung zu, teilt die Bergwacht mit. Die alarmierten Bergretter der Bergwacht Pfronten konnten den Mann noch an der Unfallstelle erstversorgen. Mit Hilfe einer Gebirgstrage wurde der Mann abtransportiert und am Parkplatz an die Landrettung übergeben. Später musste der 59-Jährige im Krankenhaus operiert werden.

Bergwacht und Rettungshubschrauber Christoph Murnau im Anflug zur Einsatzstelle. Bild: Lena Trenkle

Nur kurze Zeit später, gegen 16.30 Uhr, ereilte die Bergwachtler ein weiterer Notruf. Ein sechsjähriger Bub war zehn Meter über felsdurchsetztes Steilgelände abgestürzt. Aufgrund der Lagemeldung wurde der Rettungshubschrauber Christoph aus Murnau alarmiert. Mit Hilfe der übermittelten GPS-Koordinaten gelang es dem Team an Bord des Hubschraubers, die Einsatzstelle bereits im ersten Anflug zu finden. (Lesen Sie auch: Bub verschwindet und löst Großeinsatz in Pfronten aus)

Hubschrauber Christoph im Einsatz

Notarzt sowie Notfallsanitäter und Luftretter wurden mit einer Winde zu dem Jungen im Wald abgesetzt. Dort wurde der Sechsjährige erstversorgt. Währenddessen wurden zwei weitere Bergretter im Hubschrauber aufgenommen und ebenfalls zur Einsatzstelle geflogen. Zusätzlich machte sich ein weiterer Bergretter mit einem Rettungsfahrzeug auf den Weg zum jungen Patienten.

Lesen Sie auch

Einsatz der Bergwacht Pfronten Kienberg in Pfronten: Mann stürzt 250 Meter in die Tiefe und überlebt

Der Sechsjährige wurde schwerverletzt im Bergesack geborgen und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Im Falle eines Treibstoff-Engpasses des Helis, wäre die Bergwacht Füssen mit einem Tankanhänger bereit gestanden. Die Angehörigen wurden durch die Bergwacht betreut und mit ins Tal genommen.