Besondere Ehrung für Füssener "Mutter der Kompanie"

Mit Generalinspekteur Eberhard Zorn zeichnet der ranghöchste deutsche Offizier Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger aus Füssen aus.

04.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Als Spieß wird umgangssprachlich ein Kompaniefeldwebel bezeichnet. Er ist die Mutter, die gute Seele und das Rückgrat einer Kompanie. Der Spieß der 3. Kompanie des Gebirgsversorgungsbataillons 8 ist Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger – und das bereits seit 2007. Viele Soldaten haben nie einen anderen Spieß erlebt. Wie kaum ein anderer lebt und verkörpert der Oberstabsfeldwebel diese wichtige Funktion. Und dafür hat Stockinger nun eine besondere Ehrung erhalten: Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, zeichnete ihn mit dem Bestpreis aus.

Diensthunde und Personenschützer

In einer großen, modernen Halle der Wilhelmsburgkaserne in Ulm musste die Kompanie unter Major Bernhard Adden antreten. Die Soldaten ahnten schnell: Das wird kein gewöhnliches Antreten. Diensthunde der Feldjäger durchsuchten vor dem Antreten die Halle auf Sprengstoff, Personenschützer in Zivil standen mit einem Knopf im Ohr vor der Halle. Dann hielten zwei schwarze Limousinen vor der Halle – mit Eberhard Zorn kam der ranghöchste deutsche General, dem die gesamten deutschen Streitkräfte unterstellt sind. „Ich bin hier, um einen besonderen Soldaten ihrer Kompanie auszuzeichnen“, sagte Zorn nach einer kurzen Begrüßung, „und zwar ihren Spieß“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Spieß ist sichtlich gerührt

Der Spieß trat sichtlich gerührt vor seine Kompanie. Zorn würdigte das Engagement und die Leistungen, die Stockinger über viele Jahre hinweg erbracht hat – ob im Inland oder in einem seiner sieben Auslandseinsätze. „In Haltung, Pflichterfüllung, Belastbarkeit und sozialer Kompetenz sind Sie unschlagbar. Bei Ihnen stand in all den Jahren immer der Mensch im Mittelpunkt, ohne dabei den Auftrag außer acht zu lassen. Dafür verleihe ich Ihnen meinen Bestpreis“, lobt Zorn. Neben einer Urkunde überreichte er ein Gemälde des Brandenburger Tors und eine Glasgravur mit der Silhouette des Bendlerblocks in Berlin. Der Bestpreis des Generalinspekteurs wird einmal im Jahr im Heer, der Luftwaffe, der Marine und der Streitkräftebasis verliehen. Angesichts von knapp 180.000 Soldatinnen und Soldaten in der gesamten Bundeswehr wird der Stellenwert dieser Auszeichnung deutlich. Auf Vorschlag von Vorgesetzten würdigt der Generalinspekteur mit seinem Preis außergewöhnliche Leistungen. In diesem Fall setzte sich der Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Sascha Müller, für den langjährigen Spieß seiner 3. Kompanie ein.

Was er wirklich gut konnte

Im Anschluss an das Antreten hatte der Generalinspekteur noch etwas Zeit, um bei Weißwurst und Brezel das Gespräch mit dem Preisträger und anderen Soldatinnen und Soldaten zu suchen. Als der Generalinspekteur bereits wieder in seiner Limousine saß, sprach ein sichtlich bewegter Spieß zu den Soldaten: „Dieser Tag wird für mich unvergessen bleiben.“ Stockinger ließ seine 33-jährige Dienstzeit Revue passieren, sprach frei von der Seele. „Es gibt viele Sachen, die ich nicht gut konnte“, sagte er selbstkritisch, „Aber was ich wirklich gut konnte, war für die Soldaten da zu sein. Spieß zu sein, das war genau das Richtige für mich.“ Stockinger betonte das „war“ in seinen Worten, denn er geht in den Ruhestand. Im kommenden Monat wird Stockinger in Pension gehen.