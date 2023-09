Besondere Patienten und Bürokratiemonster in Pfronten

In der Fachklinik Allgäu informiert sich Christina Haubrich, Gesundheitspolitikerin der Landtags-Grünen, über Post-Covid - und nimmt eine Wunschliste mit.

13.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Es ist eine sonderbare Patientengruppe, mit der es Dr. Andreas Wagner seit einiger Zeit zu tun hat: Sie landet beim ihm, dem Chefarzt der Pneumologie an der Fachklinik Allgäu in Pfronten, obwohl sie nicht lungenkrank ist. Gleichzeitig ist ihr Leidensdruck hoch. Eine "Patentlösung" gibt es nicht, zumal nicht restlos geklärt ist, was Symptome wie Atemnot, Konzentrationsschwäche oder chronische Erschöpfung nach einer CoVid-Infektion verursacht. Dank der Erfahrung der Klinik mit der chronischen, meist durchs Rauchen verursachten Lungenkrankheit COPD, wissen Wagner und sein Team aber, was bei Atemnot hilft und die körperliche Verfassung verbessert. Gleichzeitig gibt es an der Klinik, die auch über eine Psychosomatische Abteilung verfügt, Psychologen. Denn neben der schlechten Konzentrationsfähigkeit macht den Patienten das Umfeld zu schaffen. Wenn bei Ihnen organisch nichts zu finden sei, sollten sie sich einfach zusammenreißen, bekommen sie zu hören. Sehr hilfreich sind da die Gesprächskreise, um zu wissen, dass es anderen genau so geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.