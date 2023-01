126 Liter Regen in nur acht Minuten: Warum Füssen bis heute den deutschen Niederschlagsrekord hält

Nahe Füssen ereignete sich vor über hundert Jahren ein Unwetter kaum gekannten Ausmaßes. Trotz Klimawandel führt es bis heute die Statistiken an. Aber warum?

19.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Wetterextreme sind in aller Munde: Grüne Skipisten und 20 Grad an Silvester – im Sommer dagegen ausgetrocknete Flussläufe und Waldbrände. Selbst in unserer Region sind diese Phänomene immer häufiger zu beobachten. Doch hätten Sie gewusst, dass Füssen den bundesweiten Rekord für den stärksten Niederschlag hält? Und dass dieses Ereignis in eine Zeit fällt, als vom Klimawandel noch gar keine Rede war?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.