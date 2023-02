Garage in Lechbruck steht in Flammen - Anwohner erleidet Rauchvergiftung

Eine Garage in Lechbruck hat am Samstagabend aus ungeklärter Ursache zu brennen begonnen. Bei dem Feuer ist ein Mann verletzt worden.

19.02.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Eine Garage in Lechbruck am See ist am Samstagabend in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, begann das Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Lechbruck brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen.

Brand in Lechbruck: Anwohner erleidet Rauchvergiftung

Ein Bewohner des Hauses erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Brand ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Die Kripo Kempten ermittelt nun zur Brandursache.

Im Einsatz waren am Samstagabend die Freiwillige Feuerwehr Lechbruck mit 30 Einsatzkräften, mehrere Streifen der Polizei Füssen, der Kriminaldauerdienst Memmingen, zwei Rettungswägen und ein Notarzt.

