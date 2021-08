BRK-Leute aus Füssen und Pfronten im Flutgebiet: „Da bleibt einem die Sprache weg“

Zehn Leute der Rotkreuz-Bereitschaften Füssen und Pfronten versorgen vier Tage lang Menschen im Flutgebiet Ahrweiler mit Essen. Die Zerstörung lässt sie fassungslos zurück und bringt manchen an seine Grenzen

08.08.2021

Vier Tage lang hat ein Einsatztrupp des Kreisverbandes Ostallgäu des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Menschen in Ahrweiler versorgt – der Einsatz brachte die Helferinnen und Helfer an den Rand ihrer Kräfte. 67 Personen des Hilfeleistungskontingentes Schwaben waren in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz aufgebrochen. Unter ihnen waren zehn Facheinsatzkräfte der Einsatzleitung und der Verpflegung der BRK-Bereitschaften Pfronten und Füssen. Diese Reise werden sie laut einer Mitteilung des BRK so schnell nicht wieder vergessen.

Sie versorgten die Flutopfer und Hilfskräfte mit Verpflegung und bereiteten dafür bis zu 2600 Mahlzeiten zu. Sie arbeiteten in einem Gebiet, das größtenteils immer noch ohne fließendes Wasser und Strom ist und in dem die gesamte Infrastruktur kaputt ist. „Beim Anblick der unglaublichen Zerstörungen in der Region bleibt einem die Sprache weg“, sagt Dr. Michael Stemmler, Bereitschaftsleiter des BRK Pfronten und Füssen sowie Kontingentführer der Regierung von Schwaben und somit verantwortlicher Einsatzleiter für das gesamte Kontingent. Die Bilder, die sich in den vier Tagen in den Köpfen eingebrannt hätten, würden er und seine Kameradinnen und Kameraden so schnell nicht mehr vergessen.

Fotos geben Realität nicht wieder

Mit aktuellen Fotos und internen Lagemeldung hatten die Rotkreuzler versucht, sich vorab auf die Situation in der Region vorzubereiten. Die Realität gab dieses Material jedoch nur ansatzweise wieder. Telefonisch hatte Stemmler, der das gesamte Hilfeleistungskontingent Schwaben im Konvoi mit 20 Fahrzeugen ins Einsatzgebiet brachte, zuvor Kontakt mit der Einsatzleitung vor Ort aufgenommen, um die Ablösung eines Kontingents aus der Oberpfalz vorzubereiten.

Ein Ablauf den sie immer wieder bei ihren Übungen trainieren und den sie bestens kennen, doch der Anblick der Zerstörung habe die erfahrenen Einsatzkräfte ganz still werden lassen. „Je näher wir dem Ort kamen, desto mehr schweres Gerät war zu sehen“, schildert Stemmler seine Eindrücke. Radlader, Bagger, große LKW und militärische Fahrzeuge beherrschten die verbliebenen noch intakten Straßenzüge und Wege. Fassungslos zeigten sich die Frauen und Männer vor allem über die Unmengen an Schlamm. „Bis zu zweieinhalb Meter hoch klebte der dicke braune Dreck an den Häuserwänden“, erzählt Stemmler. Hart wie Beton sei die Masse mittlerweile geworden, ganz zu schweigen von den Gerüchen.

Doch es gab auch ein Lichtblick. Die Truppe aus der Oberpfalz hatte gute Vorarbeit geleistet. „Wir konnten Struktur und Material unserer Vorgänger übernehmen und konnten daher nach unserer Ankunft gegen 18 Uhr gleich bei der Essensausgabe helfen“, sagt Stemmler. „Nur unsere mitgebrachten Feldküchen mussten betriebsbereit gemacht werden und wir konnten loslegen.“

Überwältigt sei er vor allem beim Anblick der vielen Spenden gewesen, die sich auf dem zentralen Platz in der Ortsmitte stapelten. Privatpersonen hatten Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt und den Einsatzkräften zur Verfügung gestellt. Dies und auch die Reaktionen der Bewohner hätten Kraft gegeben. „Leute standen an der Straße und winkten und entgegenkommende Lastwagen grüßten uns mit Lichthupe“, berichtet Stemmler.

Auch in Sachen Übernachtung gab es eine freudige Überraschung. Um sich die Fahrzeit zum ursprünglich geplanten Lager (45 Minuten) zu sparen, hatten sich die Einsatzkräfte spontan entschieden, vor Ort in ihren Fahrzeugen zu übernachten. Einige schliefen auf dem Rücksitz ihrer Fahrzeuge oder auf der Ladefläche des LKW. Ein großer Teil konnte jedoch mit Feldbetten in einem noch im Rohbau befindlichen Hotel unterkommen, das der Besitzer zur Verfügung stellte.

Zeit zum Ausschlafen gab es allerdings nie. Die erste Schicht begann um 5 Uhr mit den Vorbereitungen für das Frühstück. Mehr als 1200 frische Semmeln bekam das BRK täglich von einem örtlichen Bäcker. Nach dem Frühstück wurden mithilfe der eigenen Küchen warme Mahlzeiten für mittags und abends vorbereitet. Bis abends um 22.30 Uhr war das BRK mit der Essensausgabe beschäftigt. Erst gegen 0.30 Uhr war für die Rotkreuzler die Arbeit getan.

Psychosoziale Notfallversorgung

Stets mit dabei war eine Mitarbeiterin der psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte. Dieses seelsorgerische Angebot war immens wichtig. „Unser Schutzengel für die Seele war nur damit beschäftigt, auf uns aufzupassen“, sagt Stemmler. Sie beobachtete jede Einsatzkraft, deren Reaktionen und Gemütszustand, um gegebenenfalls eingreifen zu können.

Zu sehen, mit welch einer Kraft die Naturgewalten stabile Bauwerke wie Brücken, Straßen und Häuser einfach weggespült haben, ist laut Stemmler erschreckend. Dies zeige, wie klein der Mensch gegenüber der Natur sei. Fassungslos ist er immer noch, dass es Gruppierungen gebe, die diese Katastrophe und die Notsituation der Menschen für ihre Zwecke missbrauchen. „Alle unsere Kräfte wurden daher angehalten, die Namensschilder an ihren Uniformen zu entfernen, um nicht Ziel persönlicher Anfeindungen zu werden. Solche Extremsituationen auch noch zu missbrauchen ist ekelhaft.“ Doch dies sei glücklicherweise nur die Ausnahme gewesen. „Die Dankbarkeit der Bewohner und den Zusammenhalt aller Helfer zu erleben, hat uns allen unheimlich gut getan“, sagt Stemmler. Sollte erneut ein Marschbefehl kommen, so sind er und seine Leute sofort bereit, um erneut in den Einsatz zu gehen – „dafür sind wir da“.