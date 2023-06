Im Burgmuseum Eisenberg werden Besucher ins Mittelalter versetzt

Burgen sind faszinierend, mit der Geschichte von gleich zweien ist das Burgenmuseum Eisenberg bei Füssen für Interessierte und Kinder einen Besuch wert.

Der Landkreis Ostallgäu wartet nicht nur mit seinen Königsschlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein auf, auch Burgen wie Falkenstein gehören zum Landschaftsbild.

Mit der Burgruine Hohenfreyberg bei Eisenberg sogar eine der am besten erforschten Deutschlands. Die Forschungsergebnisse werden in fünf Räumen und einem Medienraum im Burgenmuseum Eisenberg museumspädagogisch vorgestellt.

Auf die Besucher warten die Forschungsergebnisse über die Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg. Das seit 1985 bestehende Museum erhielt im Mai 2017 ein neues pädagogisches Konzept. Seitdem werden den Interessierten in fünf thematischen Räumen und einem Medienraum die Ergebnisse der Forschung rund um die Burgen seit 1980 bestaunen.

Wie sind die Öffnungszeiten des Burgmuseums Eisenberg?

Wer dem Museum einen Besuch abstatten will, kann dies an mindestens zwei Tagen in der Woche tun: Samstag und Sonntag. Darüber hinaus auch an Feiertagen. Das Burgenmuseum Eisenberg, welches auch ein Kindermuseum ist, hat dann für drei Stunden ab 14 Uhr geöffnet. In den Sommermonaten Juli und August ist auch an Mittwochen geöffnet.

Samstag, Sonntag, Feiertage 14 bis 17 Uhr

Mittwochs im Juli & August 14 bis 17 Uhr



Sagen ranken sich um die Mauern der Ruine Hohenfreyberg. Bild: Benedikt Siegert

Wie sieht es mit Eintritt beim Burgmuseum Eisenberg aus?

Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahren ist frei. Ansonsten kostet der Eintritt 2,50 Euro. Im Gruppentarif ab 10 Personen allerdings nur 2 Euro. Auch mit der Gästekarte nur 2 Euro. Mit der Königscard ist der Eintritt auch frei. Wer außerhalb der offiziellen Besuchszeit kommen möchte, zahlt zusätzlich 20 Euro.

Eintritt frei: Kinder bis 14 Jahren / Königscard

2 Euro: Gruppen ab 10 Personen / Gästekarte

2,50 Euro: alle anderen

20 Euro Aufschlag außerhalb der Besuchszeit

Für Anfragen nutzt man am besten die E-Mail info@eisenberg-allgaeu.de

Wie kommt man zum Burgmuseum Eisenberg?

Eisberg liegt 15 Autominuten westlich von Füssen. Über die Bundesstraße 310 fährt man für sieben Kilometer Richtung Kempten. Beim Kreisverkehr wird die erste Ausfahrt genommen nach runde zwei weiteren Kilometern muss man nur noch links auf die Dorfstraße fahren und ist nach 350 Metern am Ziel.

Dorfstraße 12, 87637 Eisenberg

