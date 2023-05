Zeuge: Bus fährt Schlangenlinien - war Alkohol im Spiel?

Ein Autofahrer beobachtet einen Linienbus, der zwischen Roßhaupten und Lechbruck Schlangenlinien fährt. Bei der Polizei-Kontrolle folgt eine Überraschung.

25.05.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Nach einer seltsamen Beobachtung am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2059 zwischen Roßhaupten und Lechbruck (Landkreis Ostallgäu) sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer meldete sich bei der Polizei und sagte, vor ihm auf Höhe des Weilers Sameister würde ein Linienbus in Schlangenlinien unterwegs sein.

Der Anrufer beschrieb nach Angaben der Polizei, dass der Bus zeitweise sogar auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Fahrer, die mit ihren Fahrzeugen entgegenkamen, hätten stark abbremsen und ausweichen müssen. Zu einem Unfall kam es allerdings nicht.

Polizei testet Busfahrer an Schlöglmühle auf Alkohol

Der Autofahrer verfolgte den Linienbus bis zur sogenannten Schlöglmühle. Dort hielt die Polizei den Busfahrer an und kontrollierte ihn. Ein Atemtest auf Alkohol verlief jedoch negativ.

Zeugen und Autofahrer, die wegen des Busses ausweichen mussten, sollen sich bei der Polizei Füssen melden unter der Telefonnummer +498362/9123-0.

